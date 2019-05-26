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Viranşehir'de, uçlarında uçaksavar mermisi bağlı 2 balon bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 15:11 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesindeki bir tarlada uçlarına uçaksavar mermileri bağlı 2 balon bulundu.

Viranşehir'de, uçlarında uçaksavar mermisi bağlı 2 balon bulundu

ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesindeki bir tarlada uçlarına uçaksavar mermileri bağlı 2 balon bulundu.
Viranşehir'de öğle saatlerinde boş araziye balon benzeri iki cismin düştüğünü gören bölge sakinleri, jandarmaya haber verdi. Bölgeye giden ekipler, ilkel yöntemlerle hazırlanan iki balon buldu. Misina ile birbirine bağlı 2 balonun uçlarında ise 14,5 milimetrelik uçaksavar mermileri bulundu.
Mermilere el konulurken, balonların nereden ve kim tarafından, hangi amaçla havaya bırakıldığının belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

​FOTOĞRAFLI

Viranşehir'de, uçlarında uçaksavar mermisi bağlı 2 balon bulunduViranşehir'de, uçlarında uçaksavar mermisi bağlı 2 balon bulunduViranşehir'de, uçlarında uçaksavar mermisi bağlı 2 balon bulundu

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