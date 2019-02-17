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Viranşehir’deki bombalı saldırıda şehit olanlar için anma programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 16:49 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat 2017 Tarihinde Yenişehir Mahallesinde Hakim ve Savcılar lojmanına düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan Bekçi İbrahim Kete ve 10 yaşındaki Ahmet Oktay Günak için anma programı düzenlendi.Kaymakamlık, İlçe Belediyesi ve Cumhuriyet Başsavcılığının birlikte organize ettiği anma programına, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali yardımcısı Selamı Işık, Şanlıurfa Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Viranşehir Belediye Başkan yardımcıları Arslan Çiftçi, Mahmut Şık, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, bombalı saldırıda eşi ile birlikte yaralanan Viranşehir Eski Cumhuriyet Başsavcısı Zekerya Alper İnanç, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Onurcan, Hastane Başhekimi Dr.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 17 Şubat 2017 Tarihinde Yenişehir Mahallesinde Hakim ve Savcılar lojmanına düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit olan Bekçi İbrahim Kete ve 10 yaşındaki Ahmet Oktay Günak için anma programı düzenlendi.
Kaymakamlık, İlçe Belediyesi ve Cumhuriyet Başsavcılığının birlikte organize ettiği anma programına, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali yardımcısı Selamı Işık, Şanlıurfa Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Viranşehir Belediye Başkan yardımcıları Arslan Çiftçi, Mahmut Şık, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, bombalı saldırıda eşi ile birlikte yaralanan Viranşehir Eski Cumhuriyet Başsavcısı Zekerya Alper İnanç, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Onurcan, Hastane Başhekimi Dr. İlhan Erkan, Viranşehir Müftüsü Kamil Oktay,Viranşehir Şehit Aileler Derneği Başkanı Fethi Ekinci,AK Parti Viranşehir Belediye Başkan Adayı Salih Ekinci, Şehit Aileleri, Kurum ve Daire Amirleri, STK Temsilcileri, Muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı. Anma programı, Şehit İbrahim Kete’nin Karatepe Kırsal Mahallesinde bulunan kabrinin ziyareti ile başladı. Kabri başında anılan Şehit Kete İçin dualar okundu. Kabir ziyaretinin ardından Viranşehir Adalet Sarayında İki şehit için açılan ve resimlerinin bulunduğu köşeye protokol üyeleri tarafından karanfiller bırakıldı. Burada kısa bir açıklama yapan Viranşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, 2 yıl önce yaşanan bombalı terör saldırısını kınayarak, şehitleri rahmet ne minnetle andığını söyledi.
Buradaki programın ardından, 17 Şubat Şehitleri için Yenişehir Mahallesinde bulunan Tepret Camisinde şehitler için mevlit okutuldu. Yaklaşık 4 saat süren Anma programı verilen yemeğin ardından son buldu.

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