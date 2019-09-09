MEHMET FATİH ASLAN - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yetiştirilen, görünüşü kavuna, tadı salatalığa benzeyen şelengo, yürütülen çalışmalarla hem koruma altına alınacak hem de ekonomiye kazandırılacak.

Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) mühendisleri, bölgede yetiştirilen ürünlerin verimliliği ve çeşitliliğine katkı sunmak amacıyla yerli tohumların ıslahı ve geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda endemik bitki olarak Viranşehir ilçesinde yetiştirilen şelengo ile ilgili çalışma yapan mühendisler, şelengonun verim, yetişme koşulları, ekonomik ve tüketim özelliklerini tespit ederek hem koruma altına alınmasını hem de ekonomiye kazandırılmasını sağlayacak.

GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Viranşehir Kaymakamlığı tarafından şelengonun tohumlarının toplanarak koruma altına alınması, ıslahı ve geliştirilmesi talebi üzerine çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu kapsamda şelengonun tescil edilmesi amacıyla geçen yıl ekiminin yapıldığını aktaran Çetiner, "Şelengonun 9 farklı çeşidi elimize ulaştı ama bunlardan sadece ikisinin farklı olduğunu düşünüyoruz. Şelengonun tarla sonuçlarını geçen yıl elde ettik, bu yıl da elde edeceğiz. Böylece tescile aday yerel bir çeşit olarak tescil edeceğiz." dedi.