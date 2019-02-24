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Virgin Galactic İlk Kez Yolcusuyla Uzay Sınırında

24.02.2019 20:54 | Son Güncelleme

Virgin Galactic şirketine ait bir roket-uçak ilk kez bir yolcuyla uzayın sınırında uçtu

Virgin Galactic İlk Kez Yolcusuyla Uzay Sınırında

Virgin Galactic şirketine ait bir roket-uçak ilk kez bir yolcuyla uzayın sınırında uçtu.

Şirketin astronot eğitmen şefi Beth Moses, SpaceShipTwo VSS adlı roket tipi uçakta pilotlarla birlikte yer aldı. Gelecekteki uzay turistlerini eğitecek olan Moses’in amacı, müşteri deneyimi ve kabini değerlendirmekti.

Yüzlerce kişi, taşıyıcı uçağın sabah saatlerinde California’daki üsten kalkışını izlemek için biraraya geldi. Taşıyıcı uçak, SpceShipTwo’dan 13,400 metre yükselikte ayrıldı. SpaceShip daha sonra dünyanın 55 mil, yani 88 kilometre üzerine yükseldi.

SpceShipTwo Aralık 2018’de dünyanın 51 mil (82km) üzerine yükselmişti. Bu, Amerika’nın mekik programına son verdiği 2011’den bu yana insanlı Amerikan ticari uçuşunun ulaştığı en yüksek irtifa.

Virgin Galactic şirketinin sahibi Richard Brunson, Amazon.com’un kurucusu Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin ve Elon Musk’un SpaceX şirketleriyle uzaya ilk turisti götürebilmek için yarış halinde. Brunson uzaya ilk yolcuyu 2019’un ortasında çıkarmayı planlıyor.

Aralarında ünlü aktör Leonardo DiCaprio ve pop şarkısıcısı Justin Bieber’in de bulunduğu, 58 farklı ülke vatandaşı 600 kişi Virgin Galactic’le uzaya gidebilmek için para ödedi.

Bazı Virgin Galactic bilet sahipleri 90 dakikalık bu yolculuk için 14 yıldan fazla bir süredir bekliyor. 250 bin dolarlık bu gezide yolcular, birkaç dakikalığına yerçekimsiz ortamı deneyimleyecek ve dünyayı uzaydan görecekler.

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