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Virgin Galactic’in sahibi Richard Branson uzaya giden ilk milyarder oldu

11.07.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Virgin Galactic’in sahibi İngiliz iş insanı Richard Branson, uzaya giden ilk milyarder oldu. Richard Bronson, şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği uzay aracı ile uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etti.

Virgin Galactic’in sahibi Richard Branson uzaya giden ilk milyarder oldu

SpaceX'in sahibi Elon Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan sonra Branson uzay yolculuğu girişimi başlatan üçüncü kişi oldu.

Branson'un şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği, Branson dahil 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, sabah saatlerinde ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatıldı.

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Virgin Galactic'ten yapılan açıklamada, yaklaşık 100 kilometre irtifaya ulaşan aracın uzayın başladığı noktaya ulaştığı duyuruldu.

Yolculuğun 90 dakika sürdüğü belirtilen açıklamada, Uzay Uçağı Unity-2'nin Branson ve beraberindekilerle sorunsuz şekilde yerel saatle 12.00'de New Mexico'da yeryüzüne indiği ifade edildi.

"UZAYA ÇIKAN İLK MİLYARDER"

Geçtiğimiz Mayıs ayında ilk insanlı uçuş testini başarıyla tamamlayan VSS Unity, 2022’deki ticari uçuşlar öncesi tam mürettebatlı ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Şirketin sahibi 70 yaşındaki Branson "uzaya çıkan ilk milyarder unvanı"nın sahibi oldu. Branson test uçuşunun ardından, uzay aracının 2022’deki ticari uçuşlara başlamadan önce en az iki test uçuşu daha yapacağını aktardı.

600 KİŞİ BİLET SATIN ALDI

Şu ana kadar Virgin Galactic şirketiyle uzaya gitmek için 600 kişi, fiyatı ortalama 250 bin dolardan başlayan biletleri satın aldı. İsviçre merkezli yatırım bankası UBS, uzay turizmi pazarının potansiyel değerinin 2030 yılına kadar yıllık 3 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

"GERÇEK BİR UZAY UÇUŞU DENEYİMİNİN GERİSİNDE"

Amazon’un CEO’su Jeff Bezos’un kurduğu havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin ise, Virgin Galactic’i gerçek bir uzay uçuşu deneyiminin gerisinde kaldığını belirterek, Virgin Galactic’in uluslararası bir havacılık kuruluşu tarafından belirlenen ve Dünya’nın atmosferi ve uzay arasındaki sınır olarak kabul edilen 100 kilometre yükseklikteki Karman çizgisinin altında kaldığını iddia etti.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve ABD Hava Kuvvetleri ise, Dünya’dan 80 kilometre yükseğe uçan herkesi astronot olarak tanımlıyor.

Öte yandan Amazon’un CEO’su Jeff Bezos da 20 Temmuz’da uzay şirketi Blue Origin’in ilk insanlı uçuşuyla uzaya gideceğini duyurmuştu. (İHA/AA)

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