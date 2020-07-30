Virgin Galactic'in tanıtımı yapıldı! Uzaya çıkmanın bedeli 250 bin dolar

İngiltere'de 2004 yılında İngiliz girişimci Sir Richard Branson tarafından kurulan Virgin Galactic, 6 kişilik yolcu kabininin iç tasarım tanıtımını yaptı. Londra tasarım ajansı Seymourpowell ile iş birliğine dayalı olarak tasarlanan uzay mekiği Virgin Galactic, uzaya düzenli ticari uçuşlar yapmayı hedeflediğini açıkladı.

Şirketin sahibi Richard Branson yaptığı açıklamada, “Bu kabin, sizin ve benim gibi binlerce insanın uzay uçuşu hayalini güvenle gerçekleştirmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır" dedi. Yetkililer, uzaya gitmek isteyen kişilere astronot eğitimi verileceğini ifade ederken, uzaya düzenlenecek ticari uçuşlar açıldığında kişi başı ödenecek tutarın 250 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 750 bin TL) olacağı ifade edildi.

Virgin Galactic'in tasarımında bulunan kişisel koltuk arkası ekranlar ile canlı uçuş verileri gösterilecek. Aynı zamanda uzay mekiğinde bulunan 12 büyük pencere sayesinde kabinde bulunan yolcuların her biri için rahat görüş alanı sağlanırken, mekikteki 16 kamera da yolcuların deneyimlerini kaydedecek.