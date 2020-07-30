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Virgin Galactic'in tanıtımı yapıldı! Uzaya çıkmanın bedeli 250 bin dolar

DÜNYA HABERLERİ  | 30.07.2020 00:57 | Son Güncelleme

İngiltere'de Virgin Group'a ait ilk ticari uzay hava yolu mekiği Virgin Galactic'in tanıtımı yapıldı. Uzaya çıkmanın bedeli ise 250 bin dolar olarak belirlendi.

Virgin Galactic'in tanıtımı yapıldı! Uzaya çıkmanın bedeli 250 bin dolar

İngiltere'de 2004 yılında İngiliz girişimci Sir Richard Branson tarafından kurulan Virgin Galactic, 6 kişilik yolcu kabininin iç tasarım tanıtımını yaptı. Londra tasarım ajansı Seymourpowell ile iş birliğine dayalı olarak tasarlanan uzay mekiği Virgin Galactic, uzaya düzenli ticari uçuşlar yapmayı hedeflediğini açıkladı.

Şirketin sahibi Richard Branson yaptığı açıklamada, “Bu kabin, sizin ve benim gibi binlerce insanın uzay uçuşu hayalini güvenle gerçekleştirmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır" dedi. Yetkililer, uzaya gitmek isteyen kişilere astronot eğitimi verileceğini ifade ederken, uzaya düzenlenecek ticari uçuşlar açıldığında kişi başı ödenecek tutarın 250 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 750 bin TL) olacağı ifade edildi.

Virgin Galactic'in tasarımında bulunan kişisel koltuk arkası ekranlar ile canlı uçuş verileri gösterilecek. Aynı zamanda uzay mekiğinde bulunan 12 büyük pencere sayesinde kabinde bulunan yolcuların her biri için rahat görüş alanı sağlanırken, mekikteki 16 kamera da yolcuların deneyimlerini kaydedecek.

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Bu yıl ilk ticari uzay uçuşuna katılmayı planlayan Virgin Galactic'in yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uçuşunu ertelediğini belirten George Whitesides, bekleyişlerinin yakında biteceğini aktardı. Whitesides, "Bir sonraki uçuşumuzda sistem kontrolü yapmak için sadece 2 pilot olacak ve sonra arkada 4 kişi daha olacak. Bu testlerin kaç uçuş olacağını henüz paylaşmadık çünkü nasıl önce gittiğini görmeliyiz. Ama oldukça hızlı ilerleyebiliriz" dedi.

Whitesides bu testlerin Virgin Galactic'in ticari hizmetini sunması için zemin hazırlayacağını, uçuşların bundan sonra ticari hizmet başlayacağını belirtti. "Virgin Galactic, uzayda uçmak için şu ana kadarki en şaşırtıcı kabin olacak" diyen Whitesides, "Kabinin arkasında inanılmaz bir ayna var. Bence bu en havalı şeylerden biri olacak. Çünkü insanlar kendilerini uzayda görebilme deneyimine sahip olacak" diye konuştu.

ABD Federal Havacılık İdaresi'nden ticari işletme lisansına sahip olan Virgin Galactic, dünyanın ilk özel amaçlı ticari uzay limanı olan ABD’deki New Mexico Spaceport America’dan uzay uçuşları düzenlemeyi hedefliyor. (İHA)

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