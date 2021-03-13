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Virgina'da Sınıfta Eğitim Yeniden Başlıyor

13.03.2021 21:35 | Son Güncelleme:
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Virgina'da Sınıfta Eğitim Yeniden Başlıyor

Virginia Valisi Ralph Northam'ın eyaletteki tüm devlet okullarının 15 Mart'a kadar bir şekilde sınıflarda eğitim sunmaya başlaması gerektiği açıklamasının ardından, yaklaşık bir yıldır kapalı olan okullarda hayat kademeli olarak yeniden başlıyor

ABD'nin Virginia eyaletindeki devlet okulları neredeyse bir yıldır kapalı, ancak okullarda hayat kademeli olarak yeniden başlıyor.

Virginia Valisi Ralph Northam, eyaletteki tüm devlet okullarının 15 Mart'a kadar bir şekilde sınıflarda eğitim sunmaya başlaması gerektiğini açıkladı.

Ama bu eskisi gibi, normal bir eğitim deneyimi olmayacak. Öğrencilerin sınıf arkadaşlarından uzak durması, gün boyu yüz maskesi takması ve binaya girmeden önce ateş ölçtürmesi gerekiyor.

Velilerin hala bir seçme şansı var: Çocukları sanal eğitime devam edebilir veya karma eğitime geçebilirler, bu da iki gün okulda ve üç gün evde eğitim anlamına geliyor.

Herhangi bir COVID belirtisi gösteren bir çocukla nasıl başa çıkılacağına dair yeni katı kurallar da var. Bu kapsamda okullarda karantina odaları oluşturuldu.

Diğer önlemlerden biri de öğretmenlerin gerçekten ihtiyaç duymadıkça çocuklara yaklaşmamaları.

Okulda verilen her ders, aynı gün evde eğitime devam eden öğrenciler için de yayınlanıyor. Sanal öğretmen bir gereklilik çünkü birçok öğretmen, Corona virüsü bulaşacağı kaygısıyla sınıfa geri dönmekten korkuyor.

Virginia Eğitim Derneği üyeleri, okulların ancak tüm öğretmenler aşılandıktan sonra açılması gerektiğine inanıyor. Dernek, Amerika’nın Sesi’nin sorularına yanıt vermedi. Ancak Virginia Eğitim Bakanlığı, sağlık yetkililerinin yayınladığı kılavuzlar rehberliğinde sınıfa geri dönmenin güvenli olduğunu söylüyor.

Amerikan Pediatri Akademisi'nin Virginia şubesi de okulların yeniden açılmasını destekliyor. Şimdiye kadar, Alexandria bölgesindeki okullara devam eden öğrenci velilerinin yaklaşık yarısı uzaktan öğrenim sistemi konusunda görüş birliği içinde. Bu da salgın sonrası yeni normalin oluşturulması yolunda önemli bir adım.

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