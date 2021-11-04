Virginia Seçim Sonucu Ne Anlama Geliyor?

ABD’nin Virginia eyaletindeki valilik yarışını Cumhuriyetçi aday Glenn Youngkin önde tamamladı. Demokrat aday Terry McAuliffe yenilgiyi kabul ederek Cumhuriyetçi rakibi Youngkin’i tebrik etti. Virginia seçim sonuçlarının, Demokrat Parti’nin performansı ve 2022’de yapılacak Kongre seçimleri açısından önem taşıdığı belirtiliyor.

Virginia eyaletindeki valilik seçimi, Başkan Biden’ın göreve gelmesinden bu yana seçmen hissiyatına ilişkin ilk sınav niteliği taşıyordu. Başkan Joe Biden Virginia eyaletini 2020 başkanlık seçimlerinde 10 puan farkla kazanmıştı. Ancak eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’ın seçmen tabanının ve kırsal seçmenin desteğini almayı başaran 54 yaşındaki Cumhuriyetçi Glenn Youngkin eyalette valilik yarışının kazananı oldu.

Peki Cumhuriyetçi Youngkin’in kazanmasında hangi unsurlar rol oynadı ve sonuç Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti’nin birbirinden koltuk kapmaya çalışacağı 2022 Kongre seçimlerine olası etkisi açısından ne anlama geliyor?

Eğitim, ekonomi ve müfredatta ırk teorisi tartışması

Siyasette nispeten yeni bir isim olan eski işadamı Glenn Youngkin’in valilik seçimini kazanmasında ekonomi ve eğitimin rol oynadığı belirtiliyor.

Eğitim bütçesinin ve öğretmen maaşlarının arttırılması vaadinde bulunan Youngkin, ırk tartışması ve trans birey hakları gibi konularda Virginia’daki devlet okullarındaki bazı uygulamaları eleştirdi.

Virginia’daki ortaokullarda müfredatta yer almamasına rağmen, “eleştirel ırk teorisi” olarak adlandırılan teorinin öğretilmesini yasaklama vaadinde bulundu.

ABD’de “Critical Race Theory” yani “eleştirel ırk teorisi” olarak adlandırılan bu teori, Amerika’da sistematik ırkçılığın devlet kurumlarına nüfuz ettiği ve beyazların sistemde egemen olduğu bir düzenin olduğu fikrine dayanan akademik bir çerçeve.

Demokrat Partili rakibi Terry McAuliffe ise rakibiyle bir münazara sırasında velilerin okul müfredatını şekillendirmede büyük bir rollerinin olmaması gerektiğini savundu.

Youngkin ise yayınladığı çok sayıda kampanya reklam filminde bu konu üzerine gitti. Virginia’nın kuzeyinde genellikle varlıklı ailelerin yaşadığı Loudoun County’deki bir lisenin tuvaletinde yaşanan cinsel saldırı olayını sık sık gündeme getirdi.

Virginia’da seçmenlerin yüzde 14’ü eğitimin kendileri için en önemli konu olduğunu söylüyor. Bunu dile getiren 10 kişiden 7’sinin de Cumhuriyetçi Glenn Youngkin’e oy verdiği belirtiliyor.

Glenn Youngkin’in valilik yarışını kazanmasında ABD’de ailelerin günlük yaşamını ilgilendiren aş ve iş gibi konulara yani ekonomiye değinmesinin etkili olduğu da belirtiliyor.

İnternette yayınlanan seçim kampanyası reklamlarından birinde Youngkin’in Virginia’da marketlerde temel gıdada vergileri kaldırma vaadinde bulunduğu biliniyor.

Trump’ın seçmen tabanı ve kırsal seçmen faktörü

Glenn Youngkin’in hem eski Başkan Donald Trump’ın seçmen tabanının hem de Trump'ın kutuplaştırıcı olarak nitelenen davranışına tepkili olan kırsal seçmenin desteğini almasının seçimde kazandığı başarıda rol oynadığı belirtiliyor.

Associated Press’in anketine göre, Youngkin’e oy veren 10 kişiden 8’i Cumhuriyetçi adayın Trump’a doğru miktarda destek verdiği görüşünde.

Muhafazakar bir seçim kampanyası yürüten Youngkin, çoğu koşulda kürtaja karşı çıktı, maske ve aşı zorunluluğuna itiraz etti.

Demokrat rakibi McAuliffe ise Teksas eyaletinde kürtajı neredeyse tamamen yasaklayan yasaya karşı çıkarak kürtaj hakkının altını çizdi, Cumhuriyetçi rakibi Youngkin’in benzer kısıtlamalar getirmeyi amaçlayacağını savundu.

Demokrat vali adayı McAuliffe aralarında Başkan Joe Biden, eski Başkan Barack Obama ve Georgia eyaletinin eski vali adaylarından Stacey Abrams gibi Demokrat Parti’nin ağır toplarıyla mitingler düzenledi.

Youngkin’in ise büyük ölçüde tek başına düzenlediği mitinglerde Virginia’lılar için önemli olan konuları seçim kampanyasında öne çıkardığı belirtiliyor.

AP’ye konuşan Glenn Youngkin’in baş stratejisti Jeff Roe, “Adayın kim olduğu önemli. Biz kendimizi Obama ya da Trump üzerinden tanımlamadık. Glenn üzerinden tanımladık” diyor.

Kongre seçimlerine olası etkisi

Virginia’daki seçim sonuçlarının 2022 yılında yapılacak olan Kongre seçimlerine giden süreçte siyasi partilerin performansı üzerinde etkili olabileceği yorumları yapılıyor.

Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde yalnızca beş kongre üyesi farkla Cumhuriyetçiler karşısında çoğunluğa sahip. Senato’da ise Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in oyuyla eşitliğin bozulabildiği başa baş bir durum söz konusu.

ABD siyasi tarihinde genel olarak iktidardaki parti Kongre seçimlerinde koltuk kaybediyor. 2022 Kongre seçimlerinde Virginia eyaletindeki seçim sürecine benzer bir seyrin yaşanması halinde Demokratlar’ın beklenenden daha fazla sayıda koltuk kaybedebileceği belirtiliyor.

2009 yılında Demokratlar, Virginia’da valilik seçimini Cumhuriyetçi Bob McDonnell’ın kazanmasından bir yıl sonraki kongre seçimlerinde Temsilciler Meclisi’nde 63; Senato’da da 6 koltuk kaybetmişti.

Ancak 2022 Kongre seçimlerine daha 12 ay var. Demokratlar’ın manevra alanını daraltan iki önemli unsur pandemi ve tedarik zincirinde yaşanan sorunların fiyatlarda artışa yol açmış olması.

Önümüzdeki 12 ayda bu sorunların çözümünde ve Demokrat Başkan Joe Biden’ın altyapı planı gibi kendi iç siyasi gündemini uygulamada sağlanabilecek ilerlemenin Demokrat Parti’nin konumunu güçlendirmesi de olası.

Demokratlar kendi adaylarının eksikliklerini de gözetmekle birlikte, son 40 yıldır Virginia’da valilik yarışını yalnızca bir kez iktidardaki partinin adayının kazandığına dikkat çekiyor.

Virginia eyaletinden gelen seçim sonucu Demokratlar’ı bir miktar sarsmış olsa da, Demokrat Parti’ye yakın anketçi ve stratejist John Anzalone, bu sonuçlara çok fazla anlam yüklenmemesi gerektiği konusunda da uyarıda bulunuyor.

Anzalone, Demokratlar’ın 2022 Kongre seçimlerinde çalışan kesim ve yaşlılar için uyguladıkları politikaları öne çıkaran daha pozitif bir gündem ve mesajla seçmenin karşısında olacağı öngörüsünde bulunuyor.

