‘‘Virginia Valisini de Kaçırmayı Düşündüler’’

FBI’dan bir yetkili, Michigan Valisi Gretchen Whitmer’ı kaçırma planı yaptığından şüphelenilen kişilerin bazılarının Whitmer’i başından vurup-vurmama konusunu tartıştıklarını ve Virginia Valisi Ralph Northam’ı da kaçırma planlarına dahil etmeyi düşündüklerini bildirdi.
Geçen hafta en az yedisi silahlı milis grubu üyesi 13 kişi Demokrat Vali Whitmer’i kaçırma planı yapmaktan gözaltına alınmıştı. Whitmer Başkan Donald Trump ve aşırı sağcılar tarafından Corona virüsü salgınıyla mücadelede aldıkları katı önlemler nedeniyle eleştirilen valiler arasında bulunuyordu.
FBI yetkilisi Richard Trask, ABD Michigan Batı Bölgesi Mahkemesi’nde şüphelilerden beşi; Adam Fox, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris ve Brandon Caserta’nın haklarındaki davayı beklerken tutuklu kalıp kalmamalarının belirlenmesi için yapılan oturumda ifade verdi.
FBI yetkilisi Haziran ayında Ohio eyaletinin Dublin kentinde yaptıkları bir toplantıda şüphelilerin Whitmer gibi Demokrat olan ve Corona virüsüne yönelik katı önlemler aldığı için aşırı sağcılar tarafından eleştirilen Virginia Valisi Northam’ı da hedef almayı değerlendirdiklerini söyledi.
Grubun şifreli haberleşmesinden bilgiler veren Trask, ‘‘Bu toplantıda olası hedefleri tartıştılar, özellikle görevdeki bir valiyi kaçırmayı karantina önlemlerinden dolayı Michigan ve Virginia’ya odaklanarak tartıştılar’’ dedi.
Trask’in ifadesine göre FBI grubun mesajlaşmalarından şüphelilerden birinin tartışmanın bir noktasında pizzacı kılığına giren bir kişinin Whitmer’in evine giderek onu silahla vurması önerisinde bulunduğunu öğrendi.
Trusk’a göre planı hayata koymak için bir pizzacının tişörtünü alma fikri şüphelilerden biri tarafından ortaya atıldı.
Salı günü mahkemeye çıkan beş kişi, adam kaçırma federal suçlamasıyla yargılanan ve suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezası alabilecek altı kişi arasında yer alıyor.
Michigan’da Wolverine Watchmen adlı milis grupla bağlantılı toplam yedi kişi hakkında suçlamada bulunuldu.
Task, şüphelilerin seçimlerden önce harekete geçmeyi istediklerini, içlerinden birinin Michigan valisini ihanet suçuyla yargılamayı önerdiğini söyledi.
Michigan seçmenin kararsız, anket sonuçlarında adayların birbirine yakın olduğu eyaletler arasında yer alıyor.
İç güvenlik raporları son dönemde şiddet ve aşırılık yanlısı grupların seçimlerle bağlantılı hedefler için tehdit unsuru oluşturabileceği uyarısında bulunuyordu.
Şüphelilerin kaçırma planı ortaya çıkmadan önce Başkan Trump Nisan ayında “Michigan’ı kurtarın! Virginia’yı kurtarın! Anayasa’nın İkinci Ek Maddesi’ni kurtarın!’’ şeklinde Twitter mesajları paylaşmıştı.
ABD Anayasası’nın İkinci Ek Maddesi vatandaşların silah sahibi olma hakkını koruma altına alıyor.