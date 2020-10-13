HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ‘‘Virginia Valisini de Kaçırmayı Düşündüler’’

‘‘Virginia Valisini de Kaçırmayı Düşündüler’’

13.10.2020 23:24 | Son Güncelleme

FBI’dan bir yetkili, Michigan Valisi Gretchen Whitmer’ı kaçırma planı yaptığından şüphelenilen kişilerin bazılarının Whitmer’i başından vurup-vurmama konusunu tartıştıklarını ve Virginia Valisi Ralph Northam’ı da kaçırma planlarına dahil etmeyi düşündüklerini bildirdi

‘‘Virginia Valisini de Kaçırmayı Düşündüler’’

FBI’dan bir yetkili, Michigan Valisi Gretchen Whitmer’ı kaçırma planı yaptığından şüphelenilen kişilerin bazılarının Whitmer’i başından vurup-vurmama konusunu tartıştıklarını ve Virginia Valisi Ralph Northam’ı da kaçırma planlarına dahil etmeyi düşündüklerini bildirdi.

Geçen hafta en az yedisi silahlı milis grubu üyesi 13 kişi Demokrat Vali Whitmer’i kaçırma planı yapmaktan gözaltına alınmıştı. Whitmer Başkan Donald Trump ve aşırı sağcılar tarafından Corona virüsü salgınıyla mücadelede aldıkları katı önlemler nedeniyle eleştirilen valiler arasında bulunuyordu.
FBI yetkilisi Richard Trask, ABD Michigan Batı Bölgesi Mahkemesi’nde şüphelilerden beşi; Adam Fox, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris ve Brandon Caserta’nın haklarındaki davayı beklerken tutuklu kalıp kalmamalarının belirlenmesi için yapılan oturumda ifade verdi.

FBI yetkilisi Haziran ayında Ohio eyaletinin Dublin kentinde yaptıkları bir toplantıda şüphelilerin Whitmer gibi Demokrat olan ve Corona virüsüne yönelik katı önlemler aldığı için aşırı sağcılar tarafından eleştirilen Virginia Valisi Northam’ı da hedef almayı değerlendirdiklerini söyledi.
Grubun şifreli haberleşmesinden bilgiler veren Trask, ‘‘Bu toplantıda olası hedefleri tartıştılar, özellikle görevdeki bir valiyi kaçırmayı karantina önlemlerinden dolayı Michigan ve Virginia’ya odaklanarak tartıştılar’’ dedi.

Trask’in ifadesine göre FBI grubun mesajlaşmalarından şüphelilerden birinin tartışmanın bir noktasında pizzacı kılığına giren bir kişinin Whitmer’in evine giderek onu silahla vurması önerisinde bulunduğunu öğrendi.

Trusk’a göre planı hayata koymak için bir pizzacının tişörtünü alma fikri şüphelilerden biri tarafından ortaya atıldı.

Salı günü mahkemeye çıkan beş kişi, adam kaçırma federal suçlamasıyla yargılanan ve suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezası alabilecek altı kişi arasında yer alıyor.

Michigan’da Wolverine Watchmen adlı milis grupla bağlantılı toplam yedi kişi hakkında suçlamada bulunuldu.

Task, şüphelilerin seçimlerden önce harekete geçmeyi istediklerini, içlerinden birinin Michigan valisini ihanet suçuyla yargılamayı önerdiğini söyledi.

Michigan seçmenin kararsız, anket sonuçlarında adayların birbirine yakın olduğu eyaletler arasında yer alıyor.

İç güvenlik raporları son dönemde şiddet ve aşırılık yanlısı grupların seçimlerle bağlantılı hedefler için tehdit unsuru oluşturabileceği uyarısında bulunuyordu.

Şüphelilerin kaçırma planı ortaya çıkmadan önce Başkan Trump Nisan ayında “Michigan’ı kurtarın! Virginia’yı kurtarın! Anayasa’nın İkinci Ek Maddesi’ni kurtarın!’’ şeklinde Twitter mesajları paylaşmıştı.

ABD Anayasası’nın İkinci Ek Maddesi vatandaşların silah sahibi olma hakkını koruma altına alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
AB'nin yaptırım tehdidine Rusya'dan restAB'nin yaptırım tehdidine Rusya'dan rest
2020 AÖL 1. dönem sınavları tarihleri!2020 AÖL 1. dönem sınavları tarihleri!
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
İkinci kez koronaya yakalanıp ölen ilk kişi!
İkinci kez koronaya yakalanıp ölen ilk kişi!
Sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü!
Sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü!
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 13 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 13 Ekim koronavirüs tablosu
İlkokulda koronavirüs paniği! 30 öğrenci karantinaya alındı
İlkokulda koronavirüs paniği! 30 öğrenci karantinaya alındı
3 kişiyi öldüren kungfucudan 'pes' dedirten savunma
3 kişiyi öldüren kungfucudan 'pes' dedirten savunma
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
Tedavisinin ardından ilk kez! Trump'ın büyük tepki topladı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Diğer Haberler
Polonya'da dehşet! İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba etkisiz hale getirilirken patladı
İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba patladı
ABD'de Kovid-19 antikor çalışmaları yapan ilaç firması Eli Lilly deneylerini durdurdu
ABD'deki antikor çalışmalarından kötü haber! Denemeler durduruldu
Türkiye'den ABD'ye 'Oruç Reis' tepkisi
Türkiye'den ABD'ye 'Oruç Reis' tepkisi
Rusya'dan AB'ye diyaloğu sonlandırma resti
AB'nin yaptırım tehdidine Rusya'dan rest
ABD’de dehşete düşüren olay! Pizzanın içerisinden jilet çıktı
Dehşete düşüren olay! Pizzanın içerisinden jilet çıktı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ateşkese tam olarak uyuyoruz
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ateşkese tam olarak uyuyoruz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.