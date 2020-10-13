‘‘Virginia Valisini de Kaçırmayı Düşündüler’’

FBI’dan bir yetkili, Michigan Valisi Gretchen Whitmer’ı kaçırma planı yaptığından şüphelenilen kişilerin bazılarının Whitmer’i başından vurup-vurmama konusunu tartıştıklarını ve Virginia Valisi Ralph Northam’ı da kaçırma planlarına dahil etmeyi düşündüklerini bildirdi.

Geçen hafta en az yedisi silahlı milis grubu üyesi 13 kişi Demokrat Vali Whitmer’i kaçırma planı yapmaktan gözaltına alınmıştı. Whitmer Başkan Donald Trump ve aşırı sağcılar tarafından Corona virüsü salgınıyla mücadelede aldıkları katı önlemler nedeniyle eleştirilen valiler arasında bulunuyordu.

FBI yetkilisi Richard Trask, ABD Michigan Batı Bölgesi Mahkemesi’nde şüphelilerden beşi; Adam Fox, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris ve Brandon Caserta’nın haklarındaki davayı beklerken tutuklu kalıp kalmamalarının belirlenmesi için yapılan oturumda ifade verdi.

FBI yetkilisi Haziran ayında Ohio eyaletinin Dublin kentinde yaptıkları bir toplantıda şüphelilerin Whitmer gibi Demokrat olan ve Corona virüsüne yönelik katı önlemler aldığı için aşırı sağcılar tarafından eleştirilen Virginia Valisi Northam’ı da hedef almayı değerlendirdiklerini söyledi.

Grubun şifreli haberleşmesinden bilgiler veren Trask, ‘‘Bu toplantıda olası hedefleri tartıştılar, özellikle görevdeki bir valiyi kaçırmayı karantina önlemlerinden dolayı Michigan ve Virginia’ya odaklanarak tartıştılar’’ dedi.