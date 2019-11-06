Virginia ve Kentucky Seçimleri Demokratlar’ın Zaferiyle Sonuçlandı 

Başkan Trump Cumhuriyetçi Bevin’in Kentucky’deki mağlubiyetinin dünya tarihinin en büyük kayıplarından biri olabileceğini söylemiş ve rakibi Beshear’in bir eyaleti yönetmek için çok aşırıcı ve tehlikeli olduğunu kaydetmişti.

Kentucky, 2016 başkanlık seçimlerinde ezici çoğunlukla Başkan Trump’a oy vermişti. Trump, Demokrat rakibi Hillary Clinton karşısında yüzde 30 farkla eyaletteki yarışı önde bitirmişti. Böylece Kentucky’de son 40 yılda ilk kez bir Cumhuriyetçi Başkan bu kadar büyük farkla başkanlık yarışını kazanmıştı.

Demokratlar’ın bu kazanımları Başkan Donald Trump’a büyük darbe olarak yorumlanıyor.

ABD’li Demokratlar eyalet seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti karşısında önemli başarılar elde etti. Demokrat aday Andy Beshear, uzun süre başabaş götürdüğü Kentucky valilik yarışını kazanırken Demokratlar Virginia eyalet kongresininin iki kanadında da 20 yılı aşkın bir süreden sonra ilk kez üstünlük sağladı.

Ancak anketler Cumhuriyetçi Vali Bevin’in sendikalar ve öğretmenlerle girdiği mücadele sonucunda destek oranı en düşük valilerinden biri haline geldiğini ortaya koyuyordu.

Ancak Kentucky’de Cumhuriyetçiler, valilik yarışını kaybetmelerine rağmen bazı önemli görevlere seçilmeyi başardılar.

Seçim öncesinde Kentucky eyaletinin Cumhuriyetçi adayına Başkan Trump ve müttefikleri doğrudan destek vermişti.

Virginia’nın Demokrat Valisi Ralph Northam ise koltuğunu korudu.

Virginia’daki yarışta Cumhuriyetçi adaylar farklı bir yol izleyerek Başkan’la aralarına mesafe koymaya çalıştı. Başkan’ın politikalarına desteklerini önemsiz göstermeye çalışan bu adaylar Başkan’ı da seçim kampanyalarından uzak durmaya yönlendirdi.

Buna rağmen Demokratlar, Virginia’da eyalet meclisinin her iki kanadında da 26 yıldan bu yana ilk kez çoğunluğu ele geçirdi.

Donald Trump’ın Başkan seçilmesinden bu yana Virginialı demokratlar üçüncü kez büyük zafer elde etmiş oldu.

Cinsiyet değiştiren ilk aday olarak seçim yarışına giren Danica Roem’in eyalet temsilciler meclisi’nde ve ilk Müslüman kadın aday olan Hazala Haşmi’nin de eyelet senatosunda görev yapacak olması Virginia seçimlerinde dikkat çeken sonuçlar oldu.