Virginia’da Bireysel Silahlanma Hakkını Savunanlar Toplandı

Başkent Washington Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin törenine hazırlanırken, bireysel silahlanma hakkını savunan gruplar Washington’a komşu Virginia eyaletinin başkenti Richmond’da toplandı. Basına yansıyan görüntülerde katılımcılarının bazılarının çok sayıda silah taşıdığı görüldü.

ABD’de her yıl Ocak ayının üçüncü Pazartesi gününe denk gelen Martin Luther King günü, ‘‘Lobi Günü’’ olarak da biliniyor. Martin Luther King günü, Amerikalılar’ın yerel yöneticilerle bir araya gelmeleri için bir fırsat olarak görülüyor.

Her yıl bu günde özellikle bireysel silahlanma hakkını savunan aktivistler büyük gruplar halinde toplanıyor. Geçen yıl ülkenin dört bir yanından silah hakkı savunucuları başkente akın etmiş ve Kongre civarında düzenledikleri gösterilerde Demokrat çoğunluğun istediği yeni silah kısıtlamalarını protesto etmişti.

Bu yıl silah kısıtlamaları, Corona virüsü salgınının ve tartışmalı başkanlık seçimlerinin gölgesinde kalan bir konu oldu ve Demokrat liderlerin gündeminde ön sıralara çıkamadı.