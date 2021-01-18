Virginia’da Bireysel Silahlanma Hakkını Savunanlar Toplandı

Başkent Washington Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin törenine hazırlanırken, bireysel silahlanma hakkını savunan gruplar Washington’a komşu Virginia eyaletinin başkenti Richmond’da toplandı. Basına yansıyan görüntülerde katılımcılarının bazılarının çok sayıda silah taşıdığı görüldü.
ABD’de her yıl Ocak ayının üçüncü Pazartesi gününe denk gelen Martin Luther King günü, ‘‘Lobi Günü’’ olarak da biliniyor. Martin Luther King günü, Amerikalılar’ın yerel yöneticilerle bir araya gelmeleri için bir fırsat olarak görülüyor.
Her yıl bu günde özellikle bireysel silahlanma hakkını savunan aktivistler büyük gruplar halinde toplanıyor. Geçen yıl ülkenin dört bir yanından silah hakkı savunucuları başkente akın etmiş ve Kongre civarında düzenledikleri gösterilerde Demokrat çoğunluğun istediği yeni silah kısıtlamalarını protesto etmişti.
Bu yıl silah kısıtlamaları, Corona virüsü salgınının ve tartışmalı başkanlık seçimlerinin gölgesinde kalan bir konu oldu ve Demokrat liderlerin gündeminde ön sıralara çıkamadı.
Eyalet Senatosu bu yılki yasama oturumunu, sosyal mesafenin uygulanmasına daha iyi imkan tanıyan bir bilim müzesinde yapıyor. Eyalet meclisi üyeleri ise sanal ortamda toplanıyor.
Senato’nun toplanmasından kısa süre önce göstericileri taşıyan 10 araçlık bir karavan konvoyu müzenin önünden geçti. Konvoyun geçişini görmeyen kongre üyeleri de kısa süren oturumda bireysel silahlanma konusuna çok az değindi.
Eyalet Kongre binası civarındaki protestoya katılımın az olduğu ve bazı kişilerin uzun silahlar taşıdıkları görüldü. Bina ve çevresi en erken Perşembe gününe kadar kapalı kalacak.
Federal Soruşturma Dairesi (FBI), 6 Ocak’ta başkent Washington’da Kongre binasına düzenlenen saldırının ardından eyalet başkentlerinde yaşanabilecek şiddet olaylarına karşı uyarıda bulunmuştu.
Ancak hafta sonunda güvenlik birimlerini alarma geçiren bir olay yaşanmadı. Yalnızca bazıları silahlı sağcı gruplar Pazar günü ülkede sıkı şekilde korunan bazı eyalet meclisi binaları önünde toplandı.
Vali Ralph Northam ve Virginia eyaletinin diğer üst düzey yetkilileri şiddet olaylarını önlemek için hazırlıklı olduklarını bildirdi.
Başkent Washington yoğun güvenlik önlemleri arasında Joe Biden’ın yemin törenine hazırlanırken, Potomac Nehri üzerinde Virginia eyaletiyle Washington'u birbirine bağlayan köprüler de trafiğe kapatıldı. Olası şiddet eylemlerinin önüne geçmek için binlerce Ulusal Muhafız birliği ve polis, başkent genelinde görev yapıyor.