Virginia’da Demokratlar İçin Kritik Sınav

2 Kasım’da iki eyalette, Virginia ve New Jersey’de valilik seçimleri var. New Jersey’de Demokrat Vali Phil Murphy anketlere göre Cumhuriyetçi rakibi karşısında farklı önde.

Ama Virginia’da Demokratlar için durum farklı. Son anketlere göre başa baş bir yarış görünüyor. Demokratlar için referandum olarak nitelenen Virginia’daki seçimler Başkan Joe Biden için de oldukça önem taşıyor.

Başkan Joe Biden göreve başlayalı daha bir yıl olmadı ve şimdilerde önemli bir sınav vermeye hazırlanıyor.

Virginia’da eyalet valiliği seçimi var.

Seçim bir açıdan Başkan Biden ve Demokratlar için referanduma dönüşmüş durumda.

2014’ten bu yana Virginia’yı Demokrat valiler yönetiyor ve 2020 seçimlerinde Biden eyaleti Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump karşısında 10 puan farkla kazandı.

Ancak son dönemde Biden’a destek oranlarının düşmesi anlaşılan Virginia’yı da etkilemiş görünüyor.

2014-2018 yılları arasında Virginia valiliği yapan Demokrat Terry McAuliffe yeniden aday.

Ancak bu sefer, son dönemde eski Başkan Donald Trump’la arasına mesafe koymaya çalışan Cumhuriyetçi rakibi Glenn Youngkin karşısında işi zor gibi.

Anketler yarışın başa baş geçeceğini gösteriyor. Durum böyle olunca geçtiğimiz günlerde eski Başkan Barack Obama Virginia’ya geldi ve McAuliffe için destek istedi. Ardından Başkan Biden da Virginia’ya gelerek McAuliffe için destek istedi.

Biden geçen hafta ortasındaki konuşmasında Cumhuriyetçi aday Youngkin’i eleştirdi Virgnialılar’a oy kullanma çağrısında bulundu.

Biden’ın oy kullanma çağrısının nedeni, seçime katılımın fazla olmasının Demokratlar’a yarayacak olması.

McAuliffe’ın anketlere göre siyahlar arasında Youngkin’e karşı yüzde 81’e 8’lik gibi açık ara üstünlüğü var ve uzmanlar siyahların sadece yüzde 20’sinin bile sandığa gitmesinin sonucu etkileyeceğini belirtiyor.

Ancak seçim süreci başlarken Youngkin Demokrat rakibinin 9 puan gerisindeyken, geçen yılki başkanlık seçimlerinde Biden Trump’a 10 puan fark atmışken, Virginia’da durum nasıl bu hale geldi?

Uzmanlara göre bunun yanıtı biraz da Biden’la ilgili olabilir.

Bir ankete göre Virginialılar’ın yüzde 66’sı ülkenin yanlış yolda olduğunu belirtiyor. Sadece yüzde 26’sına göre Amerika doğru yolda ilerliyor.

Eyalet yanlış yolda diyenler yüzde 49,8, doğru yolda olduğunu düşünenler ise yüzde 43,6. Ancak Virginia ekonomisinin geçen 4 yılda daha kötüye gittiğini ya da hiç değişmediğini söyleyenler ise seçmenlerin nerdeyse üçte ikisi.

Sorun dönüp dolaşıp ekonomiye geliyor gibi.

Ülkede enflasyon son dönemlerin rekor seviyesinde. Raflardaki ürünler, petrol fiyatları artıyor. Son günlerde ekonomiye dair bazı kesimlerden olumlu haberler de gelse salgının da etkisiyle ekonomi henüz istenen seviyede değil.

Biden’ın seçim sürecindeki ekonomik vaatleri hala toplumda etkisini gösteremedi.

Cumhuriyetçiler de bu durumu rakipleri karşısında değerlendirmeyi ihmal etmiyor.

Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, “Amerikalılar enflasyona sabitlendi. Bazılarına göre 70’ler, 80’lerdeki kadar kötü enflasyona sahibiz. Her eyalette benzinin galonu 3 doların üstünde. Görünürde ışık yok” dedi.

Demokratlar’ın Virginia’da seçimi kaybetmesi gelecek yıl Temsilciler Meclisi’nin tamamıyla, Senato’nun önemli bir bölümünün yenileneceği ara seçimler öncesi Cumhuriyetçiler için itici güç olabilir.

Seçim yasası, kürtaj hakkı gibi konularda Cumhuriyetçi valilerin yönetimindeki bazı eyaletler Demokratlar’ın tepkiyle karşıladığı değişikliklere gidiyor. Youngkin’in muhtemel zaferi buna Virginia’yı da ekleyebilir.

Demokratlar’a göre Virginia’da bu seçimde demokrasi de sınavdan geçiyor.

Ve özellikle destek oranı yüzde 40’lara düşmüş Biden için Virginia’da kazanmak oldukça önemli.

Seçim Demokratlar’ın lehine sonuçlanırsa Biden ve Demokrat Parti’ye yönelik bazı konulardaki eleştiriler bir süreliğine azalabilir. Bu, Demokrat Parti için itici güç olabilir. Ama aksi durumda partiyle Biden adına 2024’teki başkanlık seçimleri için şimdiden alarm zilleri çalmaya da başlayabilir.

