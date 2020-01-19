Virginia’da Gergin Bekleyiş

Virginia eyaleti yeni haftanın ilk gününde silah yanlılarının gösterisine hazırlanıyor.

Richmond kentinde düzenlenecek gösteride silah yanlıları, Demokratlar kontrolundaki yeni meclisin katı silah düzenlemeleri karşısındaki memnuniyetsizliklerini dile getirecek

Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde üç yıl önce yapılan olaylı gösteriye katılan ve sosyal medyada takipçi sayısı fazla bazı tartışmalı isimler bu eylemlere de destek vereceklerini bildirdi.

Bu isimlerden 542 bin Facebook takipçisine sahip ve Acec Baker ismiyle de bilinen Joshua Shoaff, ‘‘Eğer bizim kentinize gelmemizin tehdit olduğunu düşünüyorsanız o zaman bizim kim olduğumuzu ve ne düşündüğümüzü bilmiyorsunuz. Biz anarşist değiliz, biz devlete inanıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Diğer tartışmalı bazı isimler de Richmond’da olay çıkartmaya gelmediklerini söyleyen notlar paylaştı. Ancak polis bu kişiler arasında neo-Nazi olduğu bilinen isimler olacağı ve bunların gösteriyi karıştırabileceği uyarısı yaptı.

Yetkililer gösteriye katılacakların sayısının binleri bulmasını bekliyor.