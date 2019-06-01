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Virginia'daki Silahlı Saldırı Zanlısı Belediye Çalışanı Çıktı

01.06.2019 19:22 | Son Güncelleme

Virginia eyaletine bağlı tatil beldelerinden Virginia Beach’te dün 12 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin kimliği açıklandı. Polis, belediye binasındaki saldırıyı, belediye çalışanlarından Dwayne Craddock’un işlediğini bildirdi

Virginia'daki Silahlı Saldırı Zanlısı Belediye Çalışanı Çıktı

Virginia eyaletine bağlı tatil beldelerinden Virginia Beach’te dün 12 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin kimliği açıklandı. Polis, belediye binasındaki saldırıyı, belediye çalışanlarından Dwayne Craddock’un işlediğini bildirdi.

Bu sabah (Cumartesi) basın toplantısı düzenleyen Virginia Beach Emniyet Müdürü James Cervera, Craddock’un polisle uzun süren silahlı çatışmada ölü ele geçirildiğini, saldırının nedeniniyse incelemeyi sürdürdüklerini bildirdi.

Saldırganın dün saat 16.00 sıralarında binaya girer girmez rastgele kurbanların üzerine ateş açtığı belirtilmişti. Saldırıda dört kişi de yaralandı. Yaralananlar arasında bir de polis bulunuyor.

Yetkililer, polisin müdahale etmesi sonucunda daha fazla kişinin hayatının kurtulduğunu savunuyor.

Saldırıyla ilgili bilgilendirilen Başkan Donald Trump, bu sabah olayla ilgili bir yorum yapmadı.

Amerika’da ateşli silahlarla işlenen toplu cinayetler durmak bilmiyor. Virginia Beach’teki olay, son olarak Kasım ayında California eyaletine bağlı Thousand Oaks kasabasında bir saldırganın bir barda 12 kişiyi öldürmesinden bu yana en çok kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı oldu.

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