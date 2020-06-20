Virtual Bootcamp webinarları tüm hızıyla sürüyor

Şimdiye dek yaklaşık 2000 kişiyi ağırlayan webinarlara Kubernetes Kurucu Ortağı ve Microsoft Kurumsal Başkan Yardımcısı Brendan Burns, Microsoft EMEA Açık Kaynak Uzmanı Alicja Kucharczyk, Microsoft Azure ve Yapay Zekadan Sorumlu Bölge Yöneticisi ve CTO’su Daron Yöndem, Microsoft Türkiye Bulut Çözüm Mimarı Osman Karabaş, Craftbase CEO’su Hakan Erdoğan ve Digitopia CEO’su Halil Aksu gibi geliştiricilere ilham veren birçok isim katılıyor.
Kendi teknoloji şirketini kurmaktan sesli asistan geliştirmeye kadar zengin ders içeriği
Devler Azure’da Virtual Bootcamp webinarlarında ele alınan konular arasında Kubernetes iş yükleri; DevOps kültürü ve Azure DevOps, Github Actions, Python, Microsoft Azure yapay zeka servisleriyle kendi sesli kişisel asistanını oluşturmak; uzaktan çalışma ve iş birliği, Azure’da MySQL ve PostgreSQL, teknoloji şirketi nasıl kurulur ve ölçeklendirilir, geliştiricilerin yapay zeka rehberi; yazılım güvenliği, uygulama modernizasyonu, mikroservis, en iyi pratiklere sahip yazılım mimarisi ve daha fazlası bulunuyor. Bireysel katılımların yanında bazı şirketler tüm çalışanlarıyla bu webinarları bir eğitim seti olarak değerlendirerek yakından takip ediyor.
Dersler Cloud Society platformuna eklendi
Microsoft, bulut çözümleri alanında uzmanlaşarak kariyerinde ilerlemek isteyenlere Cloud Society platformu üzerinden eğitim sunmaya ve sertifika vermeye devam ediyor. Tüm dünyada geçerli Microsoft sertifikaları, hem çalışanların istihdamına katkı sağlıyor hem de şirketler bu sertifikalarla dijital dönüşümlerini hızlandırıyor. Uygulama Geliştirme, Veri ve Yapay Zekâ, DevOps, Bulut Mühendisliği, Güvenlik, Çözüm Mimarlığı, İş Uygulamaları ve Modern İşyeri gibi 9 farklı konuda eğitim imkânı sunulan platforma Devler Azure’da Virtual Bootcamp dersleri de eklendi.
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