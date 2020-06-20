Virtual Bootcamp webinarları tüm hızıyla sürüyor

Şimdiye dek yaklaşık 2000 kişiyi ağırlayan webinarlara Kubernetes Kurucu Ortağı ve Microsoft Kurumsal Başkan Yardımcısı Brendan Burns, Microsoft EMEA Açık Kaynak Uzmanı Alicja Kucharczyk, Microsoft Azure ve Yapay Zekadan Sorumlu Bölge Yöneticisi ve CTO’su Daron Yöndem, Microsoft Türkiye Bulut Çözüm Mimarı Osman Karabaş, Craftbase CEO’su Hakan Erdoğan ve Digitopia CEO’su Halil Aksu gibi geliştiricilere ilham veren birçok isim katılıyor.

Kendi teknoloji şirketini kurmaktan sesli asistan geliştirmeye kadar zengin ders içeriği



Devler Azure’da Virtual Bootcamp webinarlarında ele alınan konular arasında Kubernetes iş yükleri; DevOps kültürü ve Azure DevOps, Github Actions, Python, Microsoft Azure yapay zeka servisleriyle kendi sesli kişisel asistanını oluşturmak; uzaktan çalışma ve iş birliği, Azure’da MySQL ve PostgreSQL, teknoloji şirketi nasıl kurulur ve ölçeklendirilir, geliştiricilerin yapay zeka rehberi; yazılım güvenliği, uygulama modernizasyonu, mikroservis, en iyi pratiklere sahip yazılım mimarisi ve daha fazlası bulunuyor. Bireysel katılımların yanında bazı şirketler tüm çalışanlarıyla bu webinarları bir eğitim seti olarak değerlendirerek yakından takip ediyor.