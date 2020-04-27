Kabus bitmiyor! 500 yeni virüs tespit edildi!

Daszak'a göre geri kalan yüzde 3,8 oranındaki farklılığın temel sebebi yarasanın bünyesinde barınan coronavirüsün insanlara bulaşmadan önce aracı bir hayvana bulaşmasından kaynaklanıyor.

CNN'de yer alan habere göre birçok araştırma grubunun bir araya gelmesiyle oluşan ekip 10 yıldan uzun bir sürede 15 bin yarasadan örnek topladı. Bu örneklerin incelenmesiyle 500 yeni coronavirüs tespit edildi.

2009 yılında başlatılan Predict isimli girişiminin tek bir amacı var.

Bir grup bilim insanı gelecekteki virüs salgınlarını engellemek için sürekli mağaralara girip yarasalardan örnek topluyor.

Peter Daszak son 10 yılda 20'den fazla ülkeye giderek örnek toplayan bir virüs avcısı.

"15 BİN CORONA VİRÜS TÜRÜ VAR"

Virüs avcıları olarak adlandırılan bu grup koruyucu elbiselerle mağaralara girip yarasa yakalıyor. Hayvanların kanatlarından alınan kan ve diğer vücut sıvılarını inceliyor. Bu verilerle yüksek tehlike gösteren örneklerin bulunduğu bölgede yeni bir pandeminin önlenmesi amaçlanıyor.

Predict kurulduktan sonra insanlara bulaşmış olan 5 yeni tür corona virüs tespit edildi. Daszak'a göre yarasalar 15 binden fazla coronavirüs türüne ev sahipliği yapıyor. Bilinen tür sayısı ise birkaç yüzün üzerine çıkmıyor.

MYANMAR'DA BÜYÜK TEHLİKE

31 ülkede faaliyet gösteren Predict'in Myanmar'daki ekibi sadece bölgede 6 yeni tip coronavirüsü kataloglamış durumda. Bölgedeki ekibin yöneticisi Suzan Murray büyük bir tehlikeye işaret ediyor.

Murray ifadelerine göre Myanmar'da araştırma yaptıkları mağara bölgesinde vahşi yaşam çeşitliliği oldukça fazla. Öte yandan bölgede insan sayısı da artıyor.

Bu durum nihayetinde doğada var olan virüs türlerinden birinin daha insanlara bulaşma riskini artırıyor.