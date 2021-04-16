“Virüs Bulaşma Oranı Rekora Yaklaşıyor”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Corona virüsü vakalarının dünya genelinde endişe verici bir oranda arttığını açıkladı. WHO’ya göre, her haftaki yeni vaka sayısı bir önceki haftayı ikiye katlıyor. Virüsün bulaşma oranı, pandemi başladığından bu yana görülen en yüksek seviyeye yaklaşıyor.

WHO, geçen hafta 541 bin 960 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini açıkladı. Altı haftalık düşüşten sonra yeni vakaların tekrar yükselişe geçmeye başladığı 22 Şubat haftasında 194 bin 469 yeni vaka rapor edilmişti.

Teşkilatın merkezinin bulunduğu Cenevre’den çevrimiçi brifing veren WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, ciddi boyutlarda enfeksiyonlardan kurtulmayı başaran ülkelerde de şimdi yeni vakalarda derin artışlar gözlemlendiğini aktardı.

“Vakalar ve ölümler, endişe verici oranlarda artmaya devam ediyor” ifadesini kullanan WHO Başkanı, bu yılın başına kadar 900’den az vaka ve sadece 9 ölüm rapor eden Papua Yeni Gine’de şimdi 9 bin 300’ün üzerinde vaka ve 82 ölümün bildirilmesini örnek gösterdi.

Özellikle bu ülke ve Batı Pasifik bölgesine odaklanan brifinginde WHO Başkanı, Papua Yeni Gine’deki oranların diğer ülkelere göre nispeten küçük kalmasına rağmen, yeni enfeksiyonlardaki hızlı artışın çok daha büyük bir salgın potansiyelini taşıdığından WHO olarak kaygı duyduklarını vurguladı.