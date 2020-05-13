Virüs bulaştırma katsayısı R0 nedir, nasıl hesaplanır?

Çin'in Vuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün şu ana kadar bulaştığı kişi sayısı 4,2 milyonu geçerken; can kaybı da 300 bine yaklaştı. Covid-19 hastalığına yol açan bu yeni tür virüs, büyük bir hızla yayılmaya devam ederken, bilim insanları ve karar alıcılar yayılımın hızını yakından takip ediyor. Bu tarz salgınlarda yayılım hızının ölçülmesinde ve buna bağlı olarak da alınacak önlemlerin belirlenmesinde "R0" (R-naught) adı verilen bir sayı kilit rol oynuyor. En basit haliyle bir kişinin virüsü bulaştıracağı kişi sayısını gösteren R0 değeri hesaplanırken vaka sayısı ve can kaybı oranının yanı sıra kuluçka ve bulaşıcılık süresi, bulaşma yolu ve yöntemi gibi etkenler de hesaplamalara dahil ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün yayılma hızı değerinin 2 ile 2,5 arasında olduğunu hesaplıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de R0 değerinin şu anda 1,56 olduğunu açıkladı. Koca, "R0 değerinin İstanbul'da bir bölgede 16'ya kadar çıktığını biliyoruz ama il bazında baktığımızda 4,5 ila 5'i gördüğümüz dönemler oldu. Şu anda Türkiye genelinde 1,56 olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Koca'nın bir kez daha açıklamasında yer verdiği 16 kişilik bulaştırma katsayısı su çiçeği ve kızamık gibi daha yaygın hastalıklarda görülüyor. R0 nedir? Türkçe karşılığı temel çoğalma ya da üreme sayısı olan R0, virüsün bulaştığı bir kişinin, virüsün ortaya çıkmadığı bir ortamda bunu kaç kişiye bulaştıracağını gösteriyor. Örneğin, bu sayının 3 olduğu bir durumda; virüsü taşıyan kişinin, herhangi bir önlem alınmaması halinde, virüsü taşımayan ya da aşı olmamış kişilerin bulunduğu, yani virüsün daha hiç var olmadığı bir ortamda 3 kişiye daha bulaştıracağı anlamına geliyor. Bir başka deyişle, temel çoğalma sayısı gerçek hayatta pek var olmayan, ideal bir ortamdaki yayılımı gösteriyor. Efektif çoğalma sayısı ise nüfusun mevcut bağışıklık durumuna göre bulaşıcılığı gösteriyor. Temel sayıdan daha düşük olması normal olmakla birlikte genel nüfusun virüse karşı bağışık olması ya da aşısının bulunması gibi etkenlerle zaman içerisinde değişiklik gösteriyor. Bilim insanları R0'ı bir virüsün ne kadar bulaşıcı olduğunun tespitinde kullanılıyor.