Virüs kapmaktan korkup hastaneye gitmeyince böbreğini kaybetme noktasına geldi

Oluşan enfeksiyon nedeniyle sağ böbreğin fonksiyonunun bozulmasına neden olan taşın çıkarılması için Akşit'in "üreterorenoskopi (URS)" yöntemiyle ameliyat edilmesine karar verildi.

Erciş ilçesinde çiftçilik yapan 10 çocuk babası Akşit, iki yıldan bu yana yaşadığı böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedaviye başladı.

Halis Akşit'in virüs kapma endişesiyle sağlık kuruluşlarına gidemediğini, bu durumun hastalığının ilerlemesine neden olduğunu belirten Taken, şunları kaydetti:

"Hastamızın taş hastalığı öyküsü bir yıldır devam ediyor. Hastamız Kovid-19 kapma korkusuyla 8 ay boyunca hastaneye gitmeye çekinmiş. Bu süre zarfında hastada ciddi bir enfeksiyon tablosu gelişiyor. Hasta merkezimize başvurduğunda yatışını gerçekleştirdik. Bir haftalık tedavinin ardından hastamızı URS yöntemiyle ameliyat ettik. Böbrekte çok ciddi bir şişme ve fonksiyon kaybı söz konusuydu. Stent uygulamasını yaptık. Hastayı takip programımıza aldık. Gerekli testleri yapıp böbreğin ne kadar çalıştığına bakacağız. Hastanın böbrek kaybı yaşamasını önlemeye çalışıyoruz. Test sonuçları beklediğimiz gibi gelmezse hastanın sağ böbreğini almak zorunda kalacağız."

"KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNANLAR KONTROLLERİNİ AKSATMASIN"

Hastaların tedavilerini Kovid-19 bölümlerinden ayrı bir alanda, gerekli hassasiyeti göstererek gerçekleştirdiklerini vurgulayan Taken, şöyle devam etti:

"40 yaş üzeri insanlarda taş hastalığı oldukça fazla görülüyor. Salgın sürecinde hastaların sağlık kuruluşlarına gitme sıklığının azaldığını görüyoruz. Bu durum Kovid-19 bulaşıcılığının önlenmesi adına önemli ancak kronik hastalığı olanların bu süreçte kontrollerini aksatmamalarını öneriyoruz. Hastaların kontrol aralıklarını hastaneye daha az gelmeleri için mümkün olduğunca uzun tutuyoruz. Kontrollerde böbreklerde fonksiyon kaybının ortaya çıkmasını engellemeye çalıyoruz. Zamanında müdahale edilemeyince böbreklerde enfeksiyon ve fonksiyon kaybı oluşabiliyor. Böyle olunca ciddi anlamda hayati riskler ortaya çıkıyor. Kronik rahatsızlığı olanların, Kovid-19 süresince doktorlarımızın belirlediği kontrol takvimini aksatmamalarını öneriyoruz."