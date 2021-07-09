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Virüs kimsenin umurunda değil! Binlerce kişi dünyanın en küçük ineğini görmek için Bangladeş'e akın ediyor

09.07.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce kişi karantina kurallarını çiğneyerek Bangladeş'in başkenti Dakka yakınlarındaki bir köye akın ediyor. Bunun nedeni ise dünyanın en kısa ineği olduğu iddia edilen Rani'yi görmek.

Virüs kimsenin umurunda değil! Binlerce kişi dünyanın en küçük ineğini görmek için Bangladeş'e akın ediyor

Başkent Dakka'nın yakınlarında, bir çiftlikte yaşayan 23 aylık cüce inek, Bangladeş'teki birçok gazete ve televizyon kanalarının yıldızı haline gelirken, sahibi, Rani'nin boyunun 51 santimetre olduğunu belirterek, dünyanın en küçük ineği olduğunu iddia ediyor.

Şöhreti gazete ve televizyonlarla sınırlı kalmayan Rani’nin fotoğrafları, sosyal medya platformlarında da yayılıp yeni bir turizm çılgınlığına yol açtı.

Koronavirüs salgınında kaydedilen rekor seviyedeki vaka ve ölümler nedeniyle ülkede uygulanan seyahat kısıtlamasına rağmen, insanlar Dakka'nın güneybatısının 30 kilometre uzağında bulunan Charigram çiftliğine akın ediyor.

''HAYATIM BOYUNCA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM''

Yakın bir kasabadan Rani'yi görmeye gelen 30 yaşındaki Rina Begum, "Hayatım boyunca böyle bir şey görmemiştim" dedi.

AFP'nin haberine göre, Rani, 66 santimetre, 26 kilogram ağırlığında. Ancak sahibi, küçük ineğinin Guinness Dünya Rekorları kitabındaki en küçük inekten 10 santimetre daha kısa olduğunu söylüyor.

Shikor Agro çiftliğinin müdürü M.A. Hasan Howlader, onlarca kişinin önünde, şerit metreyle ölçerek, Rani'nin, Hindistan'ın Kerala eyaletindeki en yakın rakibi ve ‘cücelik’ rekorunun sahibi Manikyam'ı geçtiğini öne sürdü.

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''SADECE SON 3 GÜNDE 15 BİNDEN FAZLA KİŞİ RANİ'Yİ GÖRMEYE GELDİ''

"Koronavirüs karantinasına rağmen insanlar uzun mesafeler kat ediyor. Çoğu kişi Rani ile selfie çekmek istiyor" diyen Howlader, Guinness Dünya Rekorları'nın kendisine 3 ay içinde karar vereceklerini söyledi ve şunları ekledi: Sadece son 3 günde, 15 binden fazla kişi Rani'yi görmeye gelmeye geldi. Açıkçası, yorulduk. Bu kadar büyük bir ilgiyi beklemiyorduk. Virüsün yarattığı kötü durum nedeniyle insanların evlerini terk edeceklerini düşünmemiştik. Ama buraya akın akın geldiler."

GUINNESS DÜNYA REKORLARI'NDAKİ EN KÜÇÜK İNEK 61 SANTİMETRE

Guinness Dünya Rekorları'na göre, Haziran 2014'te boyu ölçülen Manikyam'ın boyu 61 santimetreydi.

Rani, Bhutti veya Bhutan ineği. Normal şartlarda bu inekler, Rani’den iki kat daha uzun oluyorlar.

''GENETİK OLARAK AKRABA ÇİFTLEŞMESİ SONUCU''

Öte yandan, bölgenin baş veterineri Sajedul Islam, Rani'nin 'genetik olarak akraba çiftleşmesi' sonucu dünyaya gelen bir inek olduğunu belirterek, daha fazla büyümesinin muhtemel olmadığını söyledi.

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Islam, ayrıca, çiftliğe Kovid-19 yayılmasını engellemek için insan hareketliğini kısıtlamaları gerektiğini söylediğini de ifade etti.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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