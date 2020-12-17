Virüs mutasyona uğradı! Aşılar etkilenecek mi?

İngiltere üzerinden yayılan yeni bir koronavirüs varyantının “çarpıcı” miktarda mutasyona sahip olduğunu açıklandı. “VUI - 202012/01” adlı mutasyonu araştıran Birleşik Krallık Covid-19 Genomics UK Konsorsiyumu (COG-UK) üyeleri, virüsün genetik yapısında meydana gelen '17 değişikliği' ortaya çıkardıklarını söyledi. AŞILAR VİRÜSÜN BAŞAK PROTEİNİNİ HEDEF ALIYOR Araştırmacılar, değişikliklerin çoğunun virüsün insan hücrelerine tutunmak için kullandığı başak proteininde meydana geldiğini açıkladı. Başak proteininde meydana gelen değişiklikler oldukça önem taşıyor, çünkü ülkede kullanılmaya başlanan Pfizer/ BioNTech'in aşısı da dahil olmak çoğu koronavirüs aşısı bu proteini hedef alarak çalışıyor. Aynı zamanda söz konusu değişikliklerin, daha önce koronavirüsün farklı bir "suş"uyla enfekte olmuş kişilerin de bağışıklık kazanmasını engelleyeceğinden korkuluyor. (Bir bakteri veya virüsun farklı alt türlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarına "suş" deniliyor.) AŞILARI ETKİLEYECEĞİNE DAİR HENÜZ BİR KANIT YOK Bununla birlikte, İngiltere'nin Baş Tıbbi Danışmanı Chris Whitty de dahil olmak üzere bilim insanları şu ana dek Galler, İskoçya, Danimarka ve Avustralya'da görülen mutasyonun aşılar üzerinde herhangi bir etkisi olacağına dair 'henüz hiçbir kanıt bulunmadığını' söylediler.

Birmingham Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Enstitüsü'nde çalışan ve COG-UK üyesi olan Profesör Nick Loman, meydana gelen değişikliklerin fazla olduğunu kabul ederek, “Meydana gelen değişiklik gerçekten çarpıcı. Çoğu Covid aşısı, bağışıklık sisteminin virüsün başak proteinlerini tanıması ve gelecekte virüs bulaşmaya çalıştığında onlara saldırması için eğiterek çalışır. Ancak başak proteinlerinin şekli mutasyonlar yoluyla değiştirilirse, bunun az da olsa aşılar üzerinde etkisi olabilir” ifadelerini kullandı. İLK KEZ GEÇEN EYLÜL AYINDA TESPİT EDİLDİ “VUI - 202012/01” adı verilen yeni tür, ilk olarak Eylül ayında İngiltere’nin Kent şehrinde tespit edildi.Çoğunlukla güney İngiltere'de olmak üzere, yeni türün binden fazla doğrulanmış vakası belirtildi. AVRUPA'DAKİ BASKIN TÜRDEN DAHA HIZLI YAYILIYOR Diğer taraftan, COG-UK, yeni varyantın yaz aylarında İspanya'dan tatilciler tarafından yayılan b20A.EU1 adlı baskın suştan daha hızlı yayıldığını söyledi. Araştırmacılar, mutasyonların hastalığın daha bulaşıcı olduğu anlamına gelebileceğinden şüpheleniyor, virüsün daha hızlı yayılmasının onu daha ölümcül hale getirmediğini belirtiyor. Bilim insanlarına göre bazı virüsler, daha uzun süre hayatta kalabilmek için daha az ölümcül hale geliyor.