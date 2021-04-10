İsviçreli girişimci bir grup, Corona virüsü pandemisi sürecinde hava yoluyla seyahati daha güvenli hale getirmek amacıyla onlarca yıldır kullanılan eski bir teknolojiyi devreye soktu.

Virüs öldüren robot, Zürih’te bir uçağın koridorlarını dolaşıyor. Bu robot, insanlar olmadan çalışmak zorunda çünkü mor ötesi ışın dalgaları yayıyor. Robotu geliştiren firmanın kurucularından Jodoc Elmiger, “Bu oldukça eski bir teknoloji ve aynı zamanda da tehlikeli. Çalışan kişinin bu ışığa maruz kalmaması gerekiyor. Bu nedenle de robotu yaptık” diyor.

Mor ötesi ışın ya da diğer adıyla radyasyona fazla maruz kalmak kansere neden oluyor. Ancak UVeya’nın kurucuları, bu eski teknolojiyi robotlar aracılığıyla kullanarak Corona virüsünü yok etme çabasında. Elmiger, uçağı kimyasal maddeler yerine ışınla temizlemenin daha güvenli olduğunu vurguluyor ve “UV-C kimyasal bir kalıntı bırakmıyor. Bu da seyahat eden kişi açısından oldukça önemli. Oturduğunuz koltukta herhangi bir kimyasal madde kalmadığını bilmek güven verici” diye ekliyor.