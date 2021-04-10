İsviçreli girişimci bir grup, Corona virüsü pandemisi sürecinde hava yoluyla seyahati daha güvenli hale getirmek amacıyla onlarca yıldır kullanılan eski bir teknolojiyi devreye soktu.
Virüs öldüren robot, Zürih’te bir uçağın koridorlarını dolaşıyor. Bu robot, insanlar olmadan çalışmak zorunda çünkü mor ötesi ışın dalgaları yayıyor. Robotu geliştiren firmanın kurucularından Jodoc Elmiger, “Bu oldukça eski bir teknoloji ve aynı zamanda da tehlikeli. Çalışan kişinin bu ışığa maruz kalmaması gerekiyor. Bu nedenle de robotu yaptık” diyor.
Mor ötesi ışın ya da diğer adıyla radyasyona fazla maruz kalmak kansere neden oluyor. Ancak UVeya’nın kurucuları, bu eski teknolojiyi robotlar aracılığıyla kullanarak Corona virüsünü yok etme çabasında. Elmiger, uçağı kimyasal maddeler yerine ışınla temizlemenin daha güvenli olduğunu vurguluyor ve “UV-C kimyasal bir kalıntı bırakmıyor. Bu da seyahat eden kişi açısından oldukça önemli. Oturduğunuz koltukta herhangi bir kimyasal madde kalmadığını bilmek güven verici” diye ekliyor.
Robot, bir uçağın tek koridorunu baştan sona 13 dakikada dezenfekte edebiliyor. İsviçre’nin yurtiçi hava yollarından Helvetic Airways’in sözcüsü Mehdi Guenin de, bundan oldukça memnun olduğunu “Bir havayolu firması olarak, havayoluyla seyahate güvenin yeniden kazanılmasını elbette çok önemsiyoruz. Bu nedenle yolcularımız uçağımızın güvenli olduğunu, içinde virüs ya da bakteri olmadığını bilirlerse, uçuşlar yeniden artar ve yolcular da yeniden güvenle yolculuk yapar” sözleriyle dile getiriyor.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi uzmanları, UV-C radyasyonunun hava, su ve gözeneksiz yüzeyleri dezenfekte edilebildiğini, ancak toz gibi küçük birşey tarafından da kolayca engellenebildiğini söylüyor.
UVeya firması şu ana kadar 3 robot örneği üretti ve birini de, hava trafiğinin geçen yıl yüzde 75 oranında düştüğü Zürih Havaalanı’nda denedi.