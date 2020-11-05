Virüs yayılımında havalandırma uyarısı! Okullarda güvenliği sağlamak için...

Pandemi sürecinde sınıflardaki hava temizliğinin önemine vurgu yapan Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Güllü, güvenli bir çözüm olarak kademeli filtrasyon sistemlerine sahip hava temizleme cihazlarını öneriyor.

Okulların yeniden yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte Covid-19’un çocuklar arasında yayılma riski havalandırma sistemlerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Tüm dünyada araştırmacılar gelişmiş filtrasyon sistemine sahip hava temizleme cihazları kullanarak okul gibi kalabalık ve sirkülasyonun olduğu kapalı mekanlarda virüs yayılımının nasıl önleneceği konusunda fikirler geliştiriyor. Hollanda hükümeti, ilk ve orta dereceli okulların havalandırma sistemlerinin yenilenmesini kararlaştırarak, okullar ve belediyelerin havalandırma sistemlerini iyileştirmesine yardımcı olmak için 360 milyon Euro kaynak ayırdı. Benzer bir uygulamanın Almanya’daki okullarda da hayata geçirilmesi söz konusu.

DOĞAL HAVALANDIRMANIN DA RİSKLERİ VAR

Sınıflarda mekanik havalandırmanın bulunmayışı ve özellikle kış aylarında yeterli havalandırmanın yapılmaması gibi nedenlerle okulların hava kalitesi anlamında riskler taşıdığını söyleyen Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Güllü, “Çocuklar, kötü hava kalitesinden en fazla etkilenen hassas grupta yer alıyor. Pandemi nedeniyle iç mekanlarda doğal havalandırma önerilse de doğal havalandırmanın da bazı riskleri vardır. Dışarıda çok az rüzgar varsa ve iç ve dış sıcaklıklar arasında fark yok denecek kadar azsa doğal havalandırma da sınırlı ölçüde çalışacaktır ve pencereleri açık tutmak yeterli olmayacaktır. Okul yöneticilerinin başlıca sorumluluklarından biri de okulların iç ortam hava kalitesini iyileştirmek olmalıdır.” dedi.