"Virüs Zenginle Yoksul Arasındaki Uçurumu Büyüttü"

Birleşmiş Milletler (BM), son bir yıldır dünyayı etkisi altına alan Corona virüsünün zenginle yoksul arasındaki uçurumu daha da büyüttüğünü kaydetti. BM, salgın hastalığın halklar arasında yarattığı eşitsizlikleri, bünyesindeki farklı kuruluşların son bir yıl içinde yayınladığı raporları doğrultusunda yılın sonunda değerlendirdi. BM, virüs yüzünden 2020 yılında dünyada yoksulluğun arttığını belirtti. BM, Corona virüsü salgını sırasında zengin ve yoksul arasındaki eşitsizliğin daha da kötüleştiğini, dünyada yıllardır azalmakta olan yoksulluğun ilk kez yeniden artış gösterdiğini açıkladı. Son bir yılda virüsün dünyayı nasıl değiştirdiğini mercek altın alan BM, son bir yıldaki tüm gelişmeler değerlendirildiğinde virüsün dünyada daha eşit toplumlar yaratma çabalarını engellediğini kaydetti. “Kayıt dışı çalışan iki milyar kişi büyük risk altında” BM elindeki rapor ve verilere dayanarak, dünyanın içe kapanmasına neden olan virüsün tüm dengeleri değiştirdiğini belirterek, “Geçtiğimiz 12 ayda, COVID-19 dünyada yaşanan tüm eşitsizlikleri daha da derinleştirdi. Geçtiğimiz Şubat ayında BM'ye bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kayıt dışı sektörde çalışan iki milyar kişinin virüs nedeniyle özellikle risk altında olduğunu ilan etti. Geçtiğimiz Mart ayında, virüsün dünyada milyonların işsiz kalmasına neden olacağını ifade etti" açıklamasında bulundu.

“Sadece sağlık krizi değil aynı zamanda büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor” BM, 2020 yılında virüsün dünyada ekonomiye büyük darbe vurduğunu, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün, çalışanların haklarının korunması, ekonomik teşvik, istihdamı teşvik programları, gelir, iş ve geçim kaynaklarına virüsün verebileceği zararları en aza indirgemenin yolları hakkında çeşitli öneriler sunduğunu kaydetti. BM, Uluslararası Çalışma Örgütü Direktörü Guy Ryder’ın, “Bu artık yalnızca küresel bir sağlık krizi değil, aynı zamanda insanlar üzerinde çok büyük bir etki yaratacak büyük bir işgücü piyasası ve ekonomik krizdir" ifadesini hatırlattı. “Gıda krizi büyüyecek” BM, Nisan ayında dünyaya daha fazla yayılan virüs yüzünden, yoksullukla açlığın daha da kötüye gittiğini, yaşadıkları gıda krizi nedeniyle bazı ülkelerin salgına karşı çok savunmasız olduğunu gösteren birçok rapor yayınladıklarını kaydetti. Raporda virüsün yarattığı küresel acıların ölçeğinin belirgin hale geldiği yönündeki tespitler yinelendi.

BM yayınlanan bu raporda, kritik gıda tedarik zincirlerinin işlemeye devam etmesi gerektiğini, böylece insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gıdaya erişebileceklerini belirtti. Salgın hastalıktan olumsuz etkilenen ve gıda yardımına ihtiyaç duyulan ülkelerde yaşayanların maruz kaldığı gıda krizinin engellenmesi ve insani yardımın sürmesi gerektiği ifade edildi. BM aynı raporda, gelişmiş ülkelerde yaşayan birçok kişinin salgın hastalığa yakalanmamak için, dışarıya internet ya da farklı yöntemlerle eve teslim siparişler vererek ulaştığı, ancak yoksulları ve savunmasızları beslemek için bu yöntemi kullanamayıp farklı yollar bulmak zorunda kaldıkları belirtti. BM, kendisine bağlı Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO), salgın hastalıkla mücadelede gıdaya ulaşmada çeşitli rapor ve görüşler sunduğunu belirtti. BM, örgütün özellikle Latin Amerika kentlerinde gecekondu bölgelerinde yaşayan kişilerin, sağlıklı gıdaya ulaşmak için farklı yöntemler deneyerek kendilerini büyük risk altına soktuklarını saptadığını aktardı.

“Virüs kadınları daha fazla vurdu” BM Kalkınma Ajansı UNDP Başkanı Achim Steiner’in, küresel salgının kadınlar üzerindeki olumsuz etkisine Eylül ayında dikkat çektiği da raporda hatırlatıldı. Steiner’in, kadınların Corona virüsü krizinin yükünü taşıdıkları, erkeklere oranla gelir kaynaklarını kaybetme olasılıklarının daha yüksek olduğu ve sosyal güvencelerinin daha az olduğunu açıkladığı da anımsatıldı. UNDP tarafında aynı kapsamda yayınlanan raporda, kadınlar için yoksulluk oranının erkeklere göre yüzde 9'dan fazla arttığının saptandığı belirtildi. Bu oranın 47 milyon kadına denk geldiği, son verilerin onlarca yıldır aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmak için kaydedilen ilerlemenin tamamen tersine döndüğünü gösterdiği ifade edildi. UNDP Başkanı Steiner’in, mevcut kriz sırasında bile kadınların yaşamlarında büyük bir iyileşme sağlayacak araçların var olduğu konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi. Örnek olarak, hükümetlerin, eğitimi, aile planlamasına erişimi iyileştirmesi ve ücretlerin adil ve erkeklerinkine eşit olmasını sağladığı takdirde yüz milyondan fazla kadın ve kız çocuğunun yoksulluktan kurtarılabileceği yönündeki sözlerine atıf yapıldı.