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  4. Virüse aldırmadan dernekte kumar oynayanlar polise yakalandı

Virüse aldırmadan dernekte kumar oynayanlar polise yakalandı

13.01.2021 12:36 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde polis baskınında korona virüs önlemlerini ihlal ederek bir dernekte kumar oynarken yakalanan 10 kişiye ceza kesildi.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca ilçesinde bir dernekte sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği ve içeride oyun oynandığı yönünde ihbar aldı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde polis baskınında korona virüs önlemlerini ihlal ederek bir dernekte kumar oynarken yakalanan 10 kişiye ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca ilçesinde bir dernekte sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği ve içeride oyun oynandığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, adrese baskın düzenledi. Yapılan uygulamada, iş yerindeki 10 şahsa korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlal ettikleri için para cezası uygulandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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