"Virüse Yakalanan Gençlerin Sayısı Üç Kat Arttı"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Corona virüsü salgınına yakalananlar arasında gençlerin sayısının son beş ay içinde üçe kat arttığını bildirdi. WHO yetkilileri bunun, sosyal mesafe kuralına uyulmamasından kaynaklandığını kaydetti.

WHO’nun yayınladığı son verilere göre, Şubat ayı ile Temmuz ayının ortalarından itibaren dünya genelinde tespit edilen 6 milyon Corona vakasının yüzde 15’i, 15 - 24 yaş arası gençlerden oluşuyor. Bu oran Şubat ayında yüzde 4,5 olarak kaydedilmişti.

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gençlerin de Corona salgınına yakalanabileceklerini daha önce de ifade ettiklerini hatırlatarak, “Genç insanlar enfeksiyon kapabilir, ölebilir ve virüsü başkalarına yayabilir” dedi.

Sağlık uzmanları, gençlerin maske takmayıp sosyal mesafe kurallarına uymama eğilimlerinin daha fazla olduğunu ve işlerine, sahile, barlara ya da alışverişe girme oranlarının toplumun kalan kısmına göre daha yüksek olduğunun altını çiziyor.

Gençler arasında en fazla Corona virüsü tespit edilen ülkelerin başında Amerika, Fransa, Almanya, İspanya ve Japonya geliyor.