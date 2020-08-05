"Virüse Yakalanan Gençlerin Sayısı Üç Kat Arttı"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Corona virüsü salgınına yakalananlar arasında gençlerin sayısının son beş ay içinde üçe kat arttığını bildirdi. WHO yetkilileri bunun, sosyal mesafe kuralına uyulmamasından kaynaklandığını kaydetti.
WHO’nun yayınladığı son verilere göre, Şubat ayı ile Temmuz ayının ortalarından itibaren dünya genelinde tespit edilen 6 milyon Corona vakasının yüzde 15’i, 15 - 24 yaş arası gençlerden oluşuyor. Bu oran Şubat ayında yüzde 4,5 olarak kaydedilmişti.
WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gençlerin de Corona salgınına yakalanabileceklerini daha önce de ifade ettiklerini hatırlatarak, “Genç insanlar enfeksiyon kapabilir, ölebilir ve virüsü başkalarına yayabilir” dedi.
Sağlık uzmanları, gençlerin maske takmayıp sosyal mesafe kurallarına uymama eğilimlerinin daha fazla olduğunu ve işlerine, sahile, barlara ya da alışverişe girme oranlarının toplumun kalan kısmına göre daha yüksek olduğunun altını çiziyor.
Gençler arasında en fazla Corona virüsü tespit edilen ülkelerin başında Amerika, Fransa, Almanya, İspanya ve Japonya geliyor.
Johns Hopkins Üniversitesi’nin paylaştığı son verilere göre dünya genelinde salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 700 bini geçti, toplam vaka sayısıysa 18 milyonun üzerinde. Özellikle Avustralya olmak üzere, birçok ülkede vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ederken önlemler de yeniden devreye sokuluyor.
Dünyadaki en fazla vaka ve can kaybının yaşandığı Amerika’da da altı eyaletin valileri, artan vaka sayıları karşısında işbirliğine girerek toplam 3,5 milyon Corona virüsü testinin hızlı bir şekilde satın alınması için adım attı.
Rockefeller Vakfı yönetimi bu eyaletlere testlerin satın alımında destek olma vaadinde bulundu.
Gençler ve çocuklar eğitim alanında da salgından olumsuz etkilendi
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Salı günü yaptığı açıklamada, dünyanın Corona virüsü pandemisinde okulların kapanmasını “nesillerin başına gelen felaket olarak” değerlendirdi.
Temmuz ayı itibariyle, 160 ülkede bir milyardan fazla okul çağındaki çocukla beraber 40 milyon okul öncesi yaştaki çocuğun da eğitimden uzak kaldığını söyledi. Bunlar arasında özellikle engelli çocukların ya da mülteci, azınlık ve evlerini terk etmek zorunda bırakılmış gruplardaki çocukların mevcut durumdan çok daha fazla etkilendiğinin altını çizdi.
Guterres, Corona virüsü pandemisi kontrol altına alınır alınmaz çocukların okullara dönmelerinin “bir numaralı öncelik olması gerektiğini” söyledi.