"Virüse Yakalanan Latin Kökenlilerin Oranı Kaygı Verici"

ABD’de birçok eyalette artan vaka ve ölü sayıları salgına karşı alınan önlemlerin sorgulanmasına neden oluyor. Vaka sayılarında artış yaşanan yerlerden biri de ülkenin en kalabalık eyaleti olan California. California eyaleti Sağlık ve Sosyal Hizmetler yetkilisi Mark Ghaly, California’da Latin Amerika kökenlilerin Corona virüsüne yakalanma ve hayatını kaybetme oranının diğer etnik gruplara göre daha fazla olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, eyalet nüfusunun yüzde 39’unu oluşturan Latinler’in Corona virüsü vakalarının yüzde 56’sını, Corona bağlantılı ölümlerinse yüzde 46’sını oluşturduğu kaydedildi. Özellikle Latin nüfusun ağırlıklı olduğu Merkez Vadisi tarım bölgesinde vaka sayılarının hızla yükseliyor ve hastanelerin doluyor olmasının endişeye neden olduğu belirtilen açıklamada bunun nedeni olarak bölgede yaşayan Latinlerin yoksul olması, birçok işverenin çalışanlarına koruyucu malzeme sağlamaması, sosyal mesafe kurallarını uygulamaması, maske zorunluluğu getirmemesi gibi önlemleri almaması gösterildi.

Ayrıca çok neslin bir arada olduğu ailelerde kalabalık toplantılar gibi geleneklerin de virüsün yayılma hızını arttırdığı kaydedildi. Açıklamaya göre California nüfusunun yüzde 6’sını oluşturan siyah Amerikalılar Corona virüsü vakalarının yüzde 4’ünü, ancak ölümlerin yüzde 8,5’ini oluşturuyor. Nüfusun yüzde 37’sini oluşturan beyazlarsa vakaların yüzde 17,5’ini ve ölümlerin yüzde 30’unu oluşturuyor. Ghaly, California’nın Corona virüsü vakalarının takibinde farklı bir yöntem izleyeceğini ve laboratuvarların bundan böyle test olanların ırk, cinsel yönelim ve cinsel kimliğini de soracağını bildirdi. Florida’da bir günde rekor ölü sayısı Bu arada ABD’nin güney eyaletlerinden Florida’da Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı rekor düzeyde arttı. Teksas eyaletinde de vaka sayısı 400 bini geçti. Birçok yerde Corona virüsü rakamlarının rekor düzeyde seyretmesi Kongre’den geçmesi beklenen büyük kurtarma paketi konusunda her iki parti üzerinde de baskı oluşturuyor. Bu hafta Florida, Teksas, Arizona ve California eyaletlerinde artan vaka sayısı hastanelerin dolmasına ve Corona virüsü salgınını kontrol altına almak için Mart ve Nisan aylarında kapanan ekonomilerin yeniden açılmasıyla ilgili planlarda geri adım atılmasına neden oldu.

ABD’nin üçüncü en kalabalık eyaleti Florida aynı zamanda sahilleri ve sıcak havasıyla tatilciler ve emekliler tarafından tercih edilen yerlerden. Florida’da resmi rakamlara göre son 24 saatte 191 kişi Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Bu da salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölü sayısına işaret ediyor. ABD’nin ikinci en kalabalık kenti Teksas’ta ise Pazartesi günü 6 bin yeni vaka kayıtlara geçti. Böylece Reuters haber ajansının verilerine göre toplam vaka sayısı 401 bin 477 oldu. Teksas dışında yalnızca üç eyalette toplam vaka sayısı 400 binin üzerinde. Bunlar California, Florida ve New York. Florida’nın sınır komşusu Georgia eyaletinde Salı günü 54 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Eyaletin toplam vaka sayısı da 175 bine çıktı. Geçen yıl Çin’de başlayan salgının ardından ABD’de yaşanan ölümlerin sayısı 3 Kasım seçimlerine yaklaşık 3 ay kala 150 bine yaklaşmış durumda. Başkan Trump seçimlerde ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmak için mücadele ediyor.

Florida eyaletinde artan vaka sayıları Trump’ın Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kurultayı’nın Jacksonville kentinde yapılması planlanan ayağını geçen hafta iptal etmesine neden olmuştu. Teksas eyaletindeki verilerse az da olsa umut veriyor. Resmi rakamlar Pazartesi günü Corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısında düşüş olduğunu ortaya koydu. ABD’de ölümlerin ve vaka sayılarının artması ülkenin salgından kaynaklanan ekonomik krizin en kötü aşamasının geçtiği yönündeki umutları da suya düşürdü. Milyonlarca kişi işsiz kalırken birçok işyeri de geçici ya da kalıcı olarak kapandı. Okulların sonbahar döneminde açılarak yüz yüze eğitime geçmesi konusu da diğer bir tartışma gündemini oluşturuyor. Başkan Trump öğrencilerin sınıflarda bulunduğu yüz yüze eğitime geçilmesini savunuyor, ancak bazı aileler ve öğretmenler konuyla ilgili kaygılarını dile getiriyor. Corona virüsünün çocuklar üzerinde hafif semptomlara neden olduğu bilinse de çocukların salgını ailelerine ve öğretmenlere taşımasından endişe ediliyor.