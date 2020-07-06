Virüse Yakalanan Ünlü Oyuncu Cordero Yaşamını Yitirdi

Ünlü oyuncu Nick Cordero, Corona virüsü salgınına yakalanmasının ardından Amerika’nın Los Angeles kentinde yaşamını yitirdi. Tony Ödülü adaylarından, Broadway oyuncusu Cordero, 41 yaşındaydı.

Cedars-Sinai Hastanesi’nde 90 günden fazla bir süre boyunca tedavi gören genç oyuncu Pazar günü hayatını kaybetti.

30 Mart’ta hastanenin acil bölümüne giden Cordero, kısmı felç, kan pıhtılaşması, kan zehirlenmesi geçirdi, nefes borusu ameliyatı oldu. Geçici kalp pili de takılan Cordero ayrıca uzun süre komada, solunum alma cihazına bağlı bir şekilde yaşadı ve sağ bacağı ampute edildi. Rahatsızlığının son evrelerinde akciğer nakli için adımların da atıldığı belirtiliyor.

Hastanede tedavi süreci boyunca Cordero’ya her gün 1 yaşındaki oğullarının videosunu gönderdiğini söyleyen eşi Amanda Kloots, daha önce CBS televizyon kanalında konuk olduğu bir programda, “Ona ‘Bu hastaneden çıkacaksın canım. Buna inanıyorum. Bunu yapabileceğini biliyorum. Tekrar dans edeceğiz ve oğlunu tekrar kucaklayacaksın’ diyorum” şeklinde konuşmuştu.

Kloots ayrıca Cordero’nun yoğun bakımdayken bilincinin yerinde olup olmadığının tam bilinmediğini ancak göz hareketleriyle tepki verdiğini anlattı.

Bir dizi Broadway müzikalinde rol alan genç oyuncu Cordero son performansını Kennedy Merkezi’nde gösterime sunulan Little Shops of Horrors (Küçük Korku Dükkanları) adlı oyunda yapmıştı.

