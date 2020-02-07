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'Virüsle Mücadelede Maske ve Koruyucu Malzeme Sıkıntısı Var'

07.02.2020 18:08 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Corona virüsünün yayılmasıyla mücadelede maske, eldiven ve önlük gibi tıbbi koruyucu malzeme sıkıntısı yaşandığını bildirdi

'Virüsle Mücadelede Maske ve Koruyucu Malzeme Sıkıntısı Var'

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Corona virüsünün yayılmasıyla mücadelede maske, eldiven ve önlük gibi tıbbi koruyucu malzeme sıkıntısı yaşandığını bildirdi.

Cenevre’de Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu’na açıklama yapan Tedros, virüsle mücadele eden her bölgeye test kitleri, maske, eldiven, solunum cihazı ve önlük gönderdiklerini söyledi.

Ancak tıbbi ekipman dağıtımının küresel çapta adil şekilde yapılması için çözüm arayışı içinde olduklarını söyleyen Tedros, tıbbi personeli korumak amacıyla kullanılan teçhizatın yetersiz kaldığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, şu ana kadar Çin’de tespit edilen Corona virüsü enfeksiyonu vakalarının sayısının 31 bin 211, ölü sayısınınsa 637 olduğunu söyledi. Çin dışındaki 24 ülkedeyse doğrulanmış 270 enfeksiyon ve bir ölüm vakası mevcut.

Tedros, son iki gündür Çin’den gelen yeni enfeksiyon vakası sayısının daha az olmasının müjdeli bir haber olduğunu kaydetti, ancak bundan hemen olumlu bir sonuç çıkarmanın yanlış olacağı ve rakamların yeniden yükselişe geçebileceği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü’ne üye ülkelerle yapılan teknik brifing sırasında yeni Corona virüsünü adlandırma konusu da ele alındı. Örgüt, Aralık ayının sonunda Çin’in Wuhan kentinde bir yaban hayvanı pazarında ortaya çıkan virüsü geçici olarak 2019-nCOV (2019 yeni Corona virüsü) akut solunum hastalığı olarak adlandırmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü’nden epidemiyoloji uzmanı Maria van Kerkhove, “Yeni virüse herhangi bir mekan atfetmemek için geçici olarak adlandırmanın çok önemli olduğunu düşündük. Virüsün Wuhan ya da Çin virüsü olarak adlandırıldığı birçok haber gördüğünüze eminim. Bir utanç damgası haline getirilmemesi için virüsü geçici olarak adlandırdık” şeklinde konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün acil durum sorumlusu Doktor Mike Ryan ise salgın sırasında bireyleri etnik kökenlerine göre damgalamanın kabul edilemez olduğunu, hükümetlerin bu konuda vatandaşlarıyla iletişime geçme sorumluluğu taşıdığını söyledi.

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