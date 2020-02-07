'Virüsle Mücadelede Maske ve Koruyucu Malzeme Sıkıntısı Var'

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Corona virüsünün yayılmasıyla mücadelede maske, eldiven ve önlük gibi tıbbi koruyucu malzeme sıkıntısı yaşandığını bildirdi.

Cenevre’de Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu’na açıklama yapan Tedros, virüsle mücadele eden her bölgeye test kitleri, maske, eldiven, solunum cihazı ve önlük gönderdiklerini söyledi.

Ancak tıbbi ekipman dağıtımının küresel çapta adil şekilde yapılması için çözüm arayışı içinde olduklarını söyleyen Tedros, tıbbi personeli korumak amacıyla kullanılan teçhizatın yetersiz kaldığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, şu ana kadar Çin’de tespit edilen Corona virüsü enfeksiyonu vakalarının sayısının 31 bin 211, ölü sayısınınsa 637 olduğunu söyledi. Çin dışındaki 24 ülkedeyse doğrulanmış 270 enfeksiyon ve bir ölüm vakası mevcut.

Tedros, son iki gündür Çin’den gelen yeni enfeksiyon vakası sayısının daha az olmasının müjdeli bir haber olduğunu kaydetti, ancak bundan hemen olumlu bir sonuç çıkarmanın yanlış olacağı ve rakamların yeniden yükselişe geçebileceği uyarısında bulundu.