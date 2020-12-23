Virüslerden kurtulmak mümkün: Dezenfektan jel ne işe yarar? Dezenfeksiyon nasıl yapılır?

Evde, işyerinde veya okulda kısacası dezenfekte edilmesi gereken her nokta farklı dezenfektan çeşitleri kullanılarak temizlenebilir ve tüm bu ortamlar bakteri ve virüslerden tamamen arındırılabilir. Gelin “Bu işlemler nasıl yapılıyor, dezenfektan çeşitleri nelerdir?” birlikte görelim. Dezenfektan ve Dezenfeksiyon Nedir? Dezenfeksiyon cansız ortamdaki bakteri endosporları dışında kalan patojen mikroorganizmaların öldürülmesi veya üremelerinin durdurulması işlemidir. Bu işlem sırasında kullanılan tüm kimyasal ürünler ise dezenfektan olarak anılır. Dezenfektan Çeşitleri Nelerdir? Dezenfektan ürünlerinin tümü kimyasal maddeler içerir. Farklı biçimlerde piyasada sıklıkla tercih edilen dezenfektan çeşitleri şu şekilde sıralanabilir; Gaz haldeki dezenfektan ürünleri

Sıvı haldeki dezenfektan ürünleri

Katı veya yarı katı halde bulunan dezenfektan ürünleri Gaz formundaki dezenfektan ürünlerinde formol buharı, klor, kükürt ve etilen oksit gibi kimyasal bileşenler bulunur. Sıvı halde üretilen dezenfektan ürünlerinde ise fenol, krezilol, klorofenol, bakır sülfat, demir sülfat, demir permanganat, oksijenli su ve tentürdiyot maddeleri bulunur. Katı formda veya yarı katı şeklinde üretilen dezenfektan ürünlerinde ise kireç, kalsiyum klorür ile trioksimetilen kimyasal katkı maddeleri bulunmaktadır.

Birçok kimyasalın karışımıyla elde edilen dezenfeksiyon ürünleri cilt üzerinde sıklıkla kullanılmasıya bazı cilt tahribatlarına yol açabilir. Bilinçli bir şekilde dezenfeksiyon ürünü kullanmak cilt sorunlarıyla karşılaşma riskini azaltır. Tüm dezenfektan çeşitlerinde yanıcı maddeler bulunduğu için son derece dikkatli bir şekilde kullanılmasında fayda vardır. Dezenfektanın Kullanıldığı Alanlar Hemen her yüzeyde güvenilir bir şekilde kullanılan dezenfektanlar ahşap, metal, plastik veya giysiler gibi geniş kullanım alanıyla bireylerin dezenfekte işlemlerinde etkin rol oynar. Yüzeyi saniyeler içerisinde bakteri ve virüslerden arındırarak hijyen sağlar. Hem günlük hayatta hem de tıp ve endüstride sıklıkla tercih edilen dezenfektanlar birçok hastalığın yayılmasını önler ve yüzeylerde koruyucu bir kalkan görevi görür. Profesyonel kullanım alanlarında dezenfeksiyon ürünleri özel dezenfeksiyon cihazı ile püskürtülerek kullanılmaktadır. Püskürtme işlemi sayesinde daha geniş alanlara eşit miktarda yayılan dezenfeksiyon ürünü hijyenik bir temizlik sağlanmasına adına kusursuz bir şekilde işlev görür.

Hangi Durumlarda Dezenfektan Ürünleri Kullanılır? Otel, hastane, yemekhane, okul, toplu taşıma araçları, ibadethaneler ve topluma açık birçok alanda dezenfeksiyon makinesi sayesinde etkin bir temizlik işlemi gerçekleştirilebilir. Özellikle bazı kurum ve kuruluşlarda birçok kişinin sıklıkla temas ettiği alanlar dezenfeksiyon ürünleri ile temizlenir. Kapalı veya açık alanlarda hijyen sağlanması adına dezenfeksiyon işlemleri uygulanabilir. Umuma açık her türlü alanın temizliği kimyasal temizleyiciler ile yapılabilir. Fakat ortamdaki yüzeylerin bakteri ve virüsten arınması için dezenfekte cihazı kullanılmak zorunludur. Mikroorganizmaların ortamdan uzaklaşmasını sağlayan kimyasal etkisi sayesinde dezenfeksiyon işlemlerinde sıklıkla bu işleme özel cihazlar kullanılır. Dezenfeksiyon İşlemi Nasıl Uygulanır? Özellikle büyük oteller, hastaneler, toplu ulaşım araçları ve kullanımın en fazla olduğu mekanlarda dezenfeksiyon işlemi yapılacaksa mutlaka püskürtücü bir cihaza ihtiyaç duyulur. Özel kıyafetler giyerek dezenfektan malzemesinden kendini koruyan kişiler bu işlemi profesyonel bir şekilde yerine getirir. Ev veya daha küçük mekanları kendiniz temizleyeceksiniz bu sefer yine piyasada çok çeşitleri bulunan dezenfektan ürünlerinden sıvı veya gaz formlu olanlarından tercih edebilirsiniz.

Bazı özel cihazlar bu işlemi son derece zahmetsiz bir şekilde yerine getirebilir. Buhar şeklinde ortamda bulunan patojen mikroorganizmaların endospor yoluyla çoğalmasını engelleyerek kusursuz bir hijyen sağlayabilir.

Dezenfektan Yapımı Piyasada birçok markanın dezenfektanı bulunur. Bu ürünler ıslak mendil, sprey formlu veya çok farklı şekillerde tasarlanabilir. Kişisel kullanım için sıklıkla cep dezenfektanları tercih edilir. Yine bu ürünlerin de sıvı, katı veya gaz formu olanları mevcuttur. Profesyonel kullanım için genellikle gaz formlu olanlar ihtiyaçları en ideal şekilde karşılarken, cep formunda küçük kaplarda satışı bulunan dezenfektanlar jel veya sıvı formda tercih edilmektedir. Evde kendi doğal dezenfektanını yapmak isteyenler için dezenfektan tarifi; Malzemeler 200 ml saf/arı su

2,5 yemek kaşığı aloe vera jeli

20-23 damla limon yağı

Tercihe göre 10 damla tarçın yağı ile 10 damla kekik yağı

10 damla okaliptus yağı

10 adet/damla karanfil tomurcuğu veya karanfil yağı Yapılışı Malzemelerin tümü kolayca elde edilebilen ürünlerdir ve birçoğu aktarda bulunabilmektedir. Saf su ise eczanelerden temin edilebilir. Dezenfektan yapımı için malzemelerin tümü hazırlandıktan sonra karışımı karıştıracağınız bir kapalı şişe saf suyu ve aloe vera jelini ilave edebilirsiniz. Daha sonra tüm malzemeleri ekleyerek şişenin kapağını kapatıp güçlü bir şekilde çalkalamanız gereklidir. Malzemeler birbiri içinde homojen olarak çözüldüğünde püskürtücü şişe içerisinde konularak cilt dahil her yüzde güvenle kullanılabilir.