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Virüslü sütler skandalının soruşturma dosyaları çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 21:09 | Son Güncelleme

Fransa'da 2006-2017 yılları arasında salmonella virüsü barındıran süt ürünlerini sattığı ortaya çıkan Lactalis şirketi hakkındaki soruşturma belgelerinin, Ekonomi Bakanlığından çalındığı ortaya çıktı

PARİS (AA) - Fransa'da 2006-2017 yılları arasında salmonella virüsü barındıran süt ürünlerini sattığı ortaya çıkan Lactalis şirketi hakkındaki soruşturma belgelerinin, Ekonomi Bakanlığından çalındığı belirlendi.

Kamu yayıncısı France Bleu'de yer alan haberde, hırsızlık olayının 10 Mayıs'ta gerçekleştiği belirtildi.

Haberde, Bakanlık bünyesindeki Tüketim ve Yolsuzluklarla Mücadele Genel Direktörlüğü ofisinde bulunan ve Lactalis şirketine ait dosyaların yer aldığı bilgisayarın çalındığı kaydedildi. Salmonella virüsü soruşturmasına dair belgelerin yer aldığı bilgisayarı alan kişi ya da kişilerin binaya tamirat nedeniyle geçici olarak devreye sokulan güvenlik alarmı çalışmayan başka bir kapıdan girdiği ifade edilirken, hırsızların doğrudan soruşturmaya yönelik belgelerin bulunduğu odaya yöneldiği ve bilgisayarı alarak kayıplara karıştığı bildirildi.

Konuyla ilgili polise şikayette bulunulduğu ve soruşturmasının sürdüğü kaydedilen haberde, hırsızlık olayından sonra virüslü süt skandalıyla ilgili yeni bir dönemin başladığı vurgulandı.

Süt ürünleri alanında dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Lactalis, kuzeybatı Fransa'daki fabrikasında üretilen bebek sütü ürünlerine Salmonella bakterisi bulaştığını kabul etmişti.

Ürünlerini 80'den fazla ülkeye ihraç eden şirket, Craon'daki fabrikasında bebeklere yönelik üretilen ürünleri piyasadan çekme kararı almıştı. Skandal sonrası piyasadan toplatılan ürün sayısının 12 milyon civarında olduğu belirtiliyor.

Fransız polisi, skandalla ilgili soruşturma kapsamında bu yıl ocak ayında şirketin genel merkezi ve 4 şubesine baskın düzenlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Lactalis Salmonella virüsü

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