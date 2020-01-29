Virüsten korunmak için kafalarına bidon geçirdiler!

Özellikle havalimanı, pazar gibi kalabalık yerlere giden insanlar maske haricinde başka yöntemler de deniyor.
Bu yöntemin en ilginci su bidonlarını ikiye bölüp kafaya geçirmek.
Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflarda özellikle çocukların bu yöntemi ağırlıkla tercih ettiği görülüyor.
Bazı yolcularınsa motosiklet kaskıyla uçağa bindiği görüldü.
Bazı yolcularınsa kafalarına şeffaf battal boy çöp poşeti geçirdikleri kameraya yansıdı.
100'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği salgında bugün British Airways Çin'e uçuşlarını askıya aldığını açıklamıştı.
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