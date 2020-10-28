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Virüsten ne kadar etkileneceğinizi gösteren uygulama geliştirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.10.2020 15:55 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı artmaya devam ederken, birçok kişi Kovid-19’u şiddetli geçirme ihtimalini öğrenmek istiyor.

Virüsten ne kadar etkileneceğinizi gösteren uygulama geliştirildi

Daily Metro’nun haberine göre artık bu ihtimali merak eden kişilerin kullanabileceği “Kovid yaşı” adlı bir hesaplayıcı mevcut.

Birleşik Krallık merkezli Yerel Yönetimler Tıbbi Danışmanlar Derneği’nin (ALAMA) geliştirdiği bir yöntemle hesaplanan Kovid yaşı, bireylerin koronavirüse karşı ne kadar savunmasız olduğunu gösteriyor.

Zira sağlıklı ve 45 yaşındaki bir bireyin Kovid-19’u şiddetli geçirme riski, obezite gibi çeşitli kronik hastalıkları olan 25 yaşındaki bir gençten daha az olduğu için Kovid yaşı, kişilerin gerçek yaşından farklı olabiliyor.

Bu nedenle söz konusu hesaplama, Kovid-19’a yakalananların hastalığı şiddetli geçirme veya koronavirüs yüzünden ölme riskini öğrenmesine yardımcı oluyor.

ALAMA’nın internet sitesinde yer alan hesaplayıcı, kullanıcılardan sırasıyla yaş, cinsiyet, etnik köken bilgilerini ve beden kitle endeksini işaretlemelerini istiyor.

Bunun ardından kullanıcıların, astım, diyabet, kronik böbrek hastalığı, hemotolojik (ya da hematolojik olmayan) kanser ve kalp hastalığı olup olmadığını belirtmesi gerekiyor.

Bilgilerini gerekli kutucuklara işleyen kullanıcılar tablonun sağ tarafından Kovid yaşını öğrenebiliyor.

Hesaplayıcı ayrıca, kullanıcılara gösterilen Kovid yaşının, risk değerlendirmesinde ne anlama geldiğini de açıklıyor.

Kovid yaşının 50 veya altında olması riskin azaldığı anlamına gelirken, 50 ila 60 yaş orta seviyede riske, 70 ile 84 yaş yüksek riske, 85 ve üstü ise çok yüksek riske işaret ediyor.


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