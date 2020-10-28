Virüsten ne kadar etkileneceğinizi gösteren uygulama geliştirildi

Daily Metro’nun haberine göre artık bu ihtimali merak eden kişilerin kullanabileceği “Kovid yaşı” adlı bir hesaplayıcı mevcut.

Birleşik Krallık merkezli Yerel Yönetimler Tıbbi Danışmanlar Derneği’nin (ALAMA) geliştirdiği bir yöntemle hesaplanan Kovid yaşı, bireylerin koronavirüse karşı ne kadar savunmasız olduğunu gösteriyor.

Zira sağlıklı ve 45 yaşındaki bir bireyin Kovid-19’u şiddetli geçirme riski, obezite gibi çeşitli kronik hastalıkları olan 25 yaşındaki bir gençten daha az olduğu için Kovid yaşı, kişilerin gerçek yaşından farklı olabiliyor.

Bu nedenle söz konusu hesaplama, Kovid-19’a yakalananların hastalığı şiddetli geçirme veya koronavirüs yüzünden ölme riskini öğrenmesine yardımcı oluyor.

ALAMA’nın internet sitesinde yer alan hesaplayıcı, kullanıcılardan sırasıyla yaş, cinsiyet, etnik köken bilgilerini ve beden kitle endeksini işaretlemelerini istiyor.

Bunun ardından kullanıcıların, astım, diyabet, kronik böbrek hastalığı, hemotolojik (ya da hematolojik olmayan) kanser ve kalp hastalığı olup olmadığını belirtmesi gerekiyor.