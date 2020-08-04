“Virüsü atlatan hastalarda psikiyatrik hasar kalıyor”

İtalya'nın Milano kentindeki San Raffaele Hastanesi'nin yaptığı bir çalışmaya göre korona enfeksiyonu geçirip iyileşen hastalar, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete, uykusuzluk ve depresyon gibi psikiyatrik bozukluklarla daha sık karşılaşıyor.

"HASTALARIN YARIDAN FAZLASINDA PSİKİYATRİK HASAR KALDI"

San Raffaele Hastanesi'nin yaptığı çalışma, Corona virüsü tedavisi görüp taburcu olduktan sonra hastane tarafından izlenmeye devam edilen 402 hastanın yarısından fazlasında en az bir psikiyatrik bozukluk gözlendiğini ortaya koyuyor. Bu bozuklukların hastanın geçirdiği Corona enfeksiyonunun ağırlığıyla doğru orantılı olarak seyrettiği gözlendi.

265 erkek ve 137 kadın hasta üzerinde yapılan araştırmada hastalar, hastanede tedavi gördükten bir ay sonra yeniden muayene edildi.

"VİRÜSÜN YOL AÇTIĞI ENFLAMASYON NEDEN OLUOR"

San Raffaele Hastanesi Psikiyatri ve Klinik Psikobiyoloji Araştırma Birimi Grup Lideri Profesör Francesco Benedetti, ”Corona virüsünün yol açtığı enflamasyonun psikiyatrik seviyede de etkileri olacağı hemen netleşmişti” dedi.

San Raffaele Hastanesi'nin Corona enfeksiyonunun hastalarda bıraktığı psikiyatrik izlere ilişkin araştırması, Beyin, Davranış ve Bağışıklık (Brain, Behavior and Immunity) adlı bilimsel dergide yayınlandı.