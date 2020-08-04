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“Virüsü atlatan hastalarda psikiyatrik hasar kalıyor”

04.08.2020 09:05 | Son Güncelleme

Korona enfeksiyonu geçirip iyileşen hastalar, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete, uykusuzluk ve depresyon gibi psikiyatrik bozukluklarla daha sık karşılaşıyor

“Virüsü atlatan hastalarda psikiyatrik hasar kalıyor”

İtalya'nın Milano kentindeki San Raffaele Hastanesi'nin yaptığı bir çalışmaya göre korona enfeksiyonu geçirip iyileşen hastalar, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete, uykusuzluk ve depresyon gibi psikiyatrik bozukluklarla daha sık karşılaşıyor.

"HASTALARIN YARIDAN FAZLASINDA PSİKİYATRİK HASAR KALDI"

San Raffaele Hastanesi'nin yaptığı çalışma, Corona virüsü tedavisi görüp taburcu olduktan sonra hastane tarafından izlenmeye devam edilen 402 hastanın yarısından fazlasında en az bir psikiyatrik bozukluk gözlendiğini ortaya koyuyor. Bu bozuklukların hastanın geçirdiği Corona enfeksiyonunun ağırlığıyla doğru orantılı olarak seyrettiği gözlendi.

265 erkek ve 137 kadın hasta üzerinde yapılan araştırmada hastalar, hastanede tedavi gördükten bir ay sonra yeniden muayene edildi.

"VİRÜSÜN YOL AÇTIĞI ENFLAMASYON NEDEN OLUOR"

San Raffaele Hastanesi Psikiyatri ve Klinik Psikobiyoloji Araştırma Birimi Grup Lideri Profesör Francesco Benedetti, ”Corona virüsünün yol açtığı enflamasyonun psikiyatrik seviyede de etkileri olacağı hemen netleşmişti” dedi.

San Raffaele Hastanesi'nin Corona enfeksiyonunun hastalarda bıraktığı psikiyatrik izlere ilişkin araştırması, Beyin, Davranış ve Bağışıklık (Brain, Behavior and Immunity) adlı bilimsel dergide yayınlandı.

Doktorlar, hastalarla klinik görüşmelere ve hastaların öz değerlendirmede bulunduğu anketlere dayalı araştırmada, vakaların yüzde 28'inde travma sonrası stres bozukluğu, yüzde 31'inde depresyon, yüzde 42'sinde anksiyete, yüzde 40'ında uykusuzluk, yüzde 20'sindeyse takıntı ve saplantı bozukluğu (obsesif kompülsif bozukluk) tespit etti.

"HAFİF ATLATANLARDA BİLE KARŞILAŞILIYOR"

Araştırma, korona enfeksiyonu geçiren kadın hastaların, hastalığın daha hafif seyrettiği durumlarda bile anksiyete ve depresyondan daha çok etkilendiğini ortaya koyuyor.

Profesör Benedetti, ”Bu durumu, bağışıklık sisteminin işleyişindeki farklılıklara bağlıyoruz” dedi.

KİMLER DAHA ÇOK ETKİLENİYOR?

Araştırmanın ortaya koyduğu bir başka bulgu da hastaneye yatırılarak tedavi altına alınan Corona enfeksiyonu vakalarında görülen psikiyatrik etkilerin hastaneye yatırılmadan, evlerinde tedavi edilen hastalara oranla daha hafif seyretmesi.

Araştırmaya göre Corona enfeksiyonunun psikiyatrik sonuçları, hem bağışıklık sisteminin virüse verdiği tepkiden hem de sosyal tecrit, virüsü başkalarına bulaştırma korkusu ve Corona hastası olarak damgalanmanın getirdiği utanç duygusu gibi psikolojik stres faktörlerinden kaynaklanabilir.

Elde edilen bulgular, Corona enfeksiyonunu atlatan ancak kişinin kuvvetten düşmesine neden olan sağlık komplikasyonlarına ilişkin giderek artan kaygıları bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bilimadamları, bu ayın başında, Corona enfeksiyonu geçirenlerde oluşabilecek beyin hasarı dalgasıyla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunmuştu.

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