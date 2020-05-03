“Virüsün Çin Laboratuvarından Çıktığına Dair Kanıt Var”

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Corona virüsünün bir Çin laboratuvarından çıktığına dair önemli oranda kanıt olduğunu belirtti.

Pompeo, ABC’de yayınlanan açıklamasında virüsün Wuhan’daki labaratuvardan çıktığına dair kanıt olduğunu vurguladı.

Pompeo daha sonra kısa süreliğine Amerikan istihbarat servislerinin virüsün insan tarafından üretilmiş gibi görünmediği ya da genetiğiyle oynanmadığı açıklamasıyla ters düştü.

İstihbarat servislerinin açıklaması komplo teorilerine darbe vurmuştu.

Başkan Donald Trump da virüsün Çin’de biyolojik silah laboratuvarında üretildiğini iddia etmişti.

Pompeo en iyi uzmanlar bunun insan yapımı olduğunu düşünüyor gibi görünüyor bu aşamada buna inanmamak için neden yok deyince sunucu istihbarat servislerinin vardığı sonucu hatırlattı.

Pompeo, bu sefer istihbarat servislerinin çalışmasını gördüğünü ve durumu yanlış anladıklarına dair inanmasını gerektirecek bir neden olmadığını belirtti.

Konuyla ilgili Pompeo’nun açıklamalarına açıklık getirmesi için Dışişleri Bakanlığı’na başvuruldu ancak bu başvuruya henüz bir yanıt gelmedi.

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü virüsün insan tarafından üretilmediği sonucuna varmıştı.

Virüsün Wuhan’da bir et pazarında insanla hayvan temasından ortaya çıktığı düşünülüyor. Bir başka ihtimale göre de virus biyolojik tehlikelere karşı araştırmalar yapan sivil araştırma merkezinden çıkmış olabilir.

