Virüsün Güney Afrika Mutasyonu ABD’de İlk Kez Görüldü

Corona virüsünün Güney Afrika’da ortaya çıkan mutasyona uğramış yeni türü ilk kez Amerika’da da görüldü. AP haber ajansına göre ilk kez Güney Afrika’da tespit edilen bu varyant, Güney Carolina eyaletindeki iki vakada görüldü. Yetkililer henüz tespit edilmemiş daha çok vaka olabileceğine hemen hemen kesin gözüyle baktıklarını söyledi. Bu varyantın daha hızlı bulaştığı ve aşının bu türe karşı daha az etkili olduğu kaygıları da gündemde. Eyalette görülen iki vakanın farklı bölgelerde, birbiriyle bağlantısız iki yetişkin olduğu belirtildi. Güney Carolina eyaleti sağlık yetkilileri iki kişinin de seyahat geçmişi olmadığının altını çizdi. Güney Carolina Tıp Fakültesi’nden salgın hastalık uzmanı Dr. Krutika Kuppalli, hastaların seyahat geçmişi olmamasının kaygı verici olduğunu, bunun ülke içinde henüz tespit edilmemiş daha fazla vaka olabileceğini gösterdiğini kaydetti. Güney Carolina halk sağlığı başkan vekili Dr. Brannon Traxler ise yaptığı açıklamada ‘‘Bu varyantın ülkemize gelişi Corona virüsüyle mücadelenin bitmekten çok uzak olduğunu gösterdi’’ diye konuştu. Yetkili, aşılama çalışmaları devam etse de stokların yetersiz olduğunu hatırlattı ve önlemlere uyulması çağrısı yaptı.

Güney Carolina’da sağlık yetkilileri, Güney Afrika varyantının görüldüğü vakalardan birinin kıyı bölgesinde, diğerininse eyaletin kuzeydoğu ucunda bulunduğunu bildirdi. Traxler, her iki vakaya da ayın ilk günlerinde test yapıldığını ve şu an her ikisinin de durumunun iyi olduğunu bildirdi, bu kişilerin artık bulaşıcı olmadıklarını kaydetti. Güney Carolina’nın Cumhuriyetçi Valisi Henry McMaster sonbaharda bütün kısıtlamaları hafifletmişti. Sözcüsü Brian Symmes, Vali’nin eyalette tespit edilen varyant nedeniyle yeni kısıtlamalar ilan etmeyeceğini kaydetti. McMaster Twitter’dan paylaştığı mesajda virüsün Güney Afrika varyantının eyalette görülmesinin paniğe neden olmaması gerektiğini söyledi. Uzmanlar virüslerin mutasyona uğramasına ve Corona virüsünün de çeşitli varyantlarının ortaya çıkmasına normal gözüyle bakıyor. Ancak uzmanlar daha hızlı yayılabildiği gerekçesiyle üç varyanta özellikle odaklanmış durumda. Virüsün diğer varyantları İngiltere ve Brezilya’da ortaya çıkmıştı. Bazı eyaletler kısıtlamaları hafifletiyor

ABD’de salgın virüsün yeni türlerinin de ortaya çıkmasıyla hızla ilerlerken bazı eyaletlerde yerel yönetimler halk sağlığı kısıtlamalarının hafifletilmesi için uğraşıyor. Aralarında Arizona, Michigan, Ohio, Maryland, Kentucky ve Indiana’nın da olduğu eyaletler valilerin acil durum kısıtlamalarını uygulama yetkilerini sınırlayacak yasa tasarılarının kabul edilmesi için baskı yapıyor. Wisconsin’de valinin maske zorunluluğunun kaldırılması için oylama yapılması bekleniyor.Pennsylvania’da ise eyalet meclisi üyeleri valinin acil durum yetkilerini elinden almak için bir anayasal değişiklik yapılması üzerinde çalışıyor. Valiler ise kriz durumunda acil şekilde harekete geçebilmeleri gerektiğini savunuyor ve yetkilerine getirilecek sınırlamaların acil durumla mücadelede yavaşlamalarına neden olmsından endişe ediyor. Öte yandan Nebraska eyaletinden sağlık yetkilileri, hastaneye yatma oranlarındaki düşüşün ardından yakında kapalı mekanlarda toplanma kısıtlamasının kaldırılabileceği haberini verdi.