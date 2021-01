Virüsün Güney Afrika Mutasyonu ABD’de İlk Kez Görüldü

Güney Carolina’da sağlık yetkilileri, Güney Afrika varyantının görüldüğü vakalardan birinin kıyı bölgesinde, diğerininse eyaletin kuzeydoğu ucunda bulunduğunu bildirdi.

Traxler, her iki vakaya da ayın ilk günlerinde test yapıldığını ve şu an her ikisinin de durumunun iyi olduğunu bildirdi, bu kişilerin artık bulaşıcı olmadıklarını kaydetti.

Güney Carolina’nın Cumhuriyetçi Valisi Henry McMaster sonbaharda bütün kısıtlamaları hafifletmişti. Sözcüsü Brian Symmes, Vali’nin eyalette tespit edilen varyant nedeniyle yeni kısıtlamalar ilan etmeyeceğini kaydetti.

McMaster Twitter’dan paylaştığı mesajda virüsün Güney Afrika varyantının eyalette görülmesinin paniğe neden olmaması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar virüslerin mutasyona uğramasına ve Corona virüsünün de çeşitli varyantlarının ortaya çıkmasına normal gözüyle bakıyor. Ancak uzmanlar daha hızlı yayılabildiği gerekçesiyle üç varyanta özellikle odaklanmış durumda. Virüsün diğer varyantları İngiltere ve Brezilya’da ortaya çıkmıştı.

Bazı eyaletler kısıtlamaları hafifletiyor