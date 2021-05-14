"Virüsün Laboratuvardan Sızmış Olması İhtimal Dışı Değil"

Pandemiye neden olan Corona virüsünün çıkış noktası henüz belirlenemedi. Bir grup kıdemli araştırmacı, virüsün bir laboratuvardan sızmış olabileceği ihtimalinin de ciddiyetle araştırılması gerektiği görüşünü savundu.

Aralarında Cambridge Üniversitesi’nden ünlü mikrobiyolog Ravindra Gupta ile virüsler üzerinde incelemeler yapan Jesse Bloom’un da olduğu 18 uzman, pandeminin çıkış noktasının bulunması için hala daha fazla araştırma yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Konuyla ilgili Science dergisine ortak bir mektup gönderen bilimadamları, “Hem laboratuvardan hem de zonotonik sızıntı ihtimalleri hala geçerli” ifadelerini kullandı. Uzmanlar ayrıca Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) virüsün çıkış noktasıyla ilgili araştırma sonucunda kazara bir laboratuvar sızıntısı olabileceği teorisini “dengeli bir şekilde” değerlendirme altına almadığını savundu.

WHO’dan bir ekip Ocak ve Şubat aylarında, virüsün ilk tespit edildiği yer olarak belirlenen Çin’in Wuhan kentine giderek incelemelerde bulunmuş, bu incelemelerin sonucunda da laboratuvar sızıntısı ihtimalinin “aşırı düşük olasılıklı” olduğu kanısına varmıştı.

Ancak bu ihtimalin de hala kapsamlı bir şekilde mercek altına alınması gerektiğine vurgu yapan bilimadamları, “Yeterli veriye ulaşana kadar, hem doğal hem de laboratuvar sızıntısı olasılıklarını ciddiye almak zorundayız” dedi.

