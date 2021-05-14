HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. "Virüsün Laboratuvardan Sızmış Olması İhtimal Dışı Değil"

"Virüsün Laboratuvardan Sızmış Olması İhtimal Dışı Değil"

14.05.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuyla ilgili Science dergisine ortak bir mektup gönderen bilimadamları, “Hem laboratuvardan hem de zonotonik sızıntı ihtimalleri hala geçerli” ifadelerini kullandı, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), 'laboratuvar sızıntısı' teorisini “dengeli bir şekilde” değerlendirme altına almadığını savundu

Pandemiye neden olan Corona virüsünün çıkış noktası henüz belirlenemedi. Bir grup kıdemli araştırmacı, virüsün bir laboratuvardan sızmış olabileceği ihtimalinin de ciddiyetle araştırılması gerektiği görüşünü savundu.

Aralarında Cambridge Üniversitesi’nden ünlü mikrobiyolog Ravindra Gupta ile virüsler üzerinde incelemeler yapan Jesse Bloom’un da olduğu 18 uzman, pandeminin çıkış noktasının bulunması için hala daha fazla araştırma yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Konuyla ilgili Science dergisine ortak bir mektup gönderen bilimadamları, “Hem laboratuvardan hem de zonotonik sızıntı ihtimalleri hala geçerli” ifadelerini kullandı. Uzmanlar ayrıca Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) virüsün çıkış noktasıyla ilgili araştırma sonucunda kazara bir laboratuvar sızıntısı olabileceği teorisini “dengeli bir şekilde” değerlendirme altına almadığını savundu.

WHO’dan bir ekip Ocak ve Şubat aylarında, virüsün ilk tespit edildiği yer olarak belirlenen Çin’in Wuhan kentine giderek incelemelerde bulunmuş, bu incelemelerin sonucunda da laboratuvar sızıntısı ihtimalinin “aşırı düşük olasılıklı” olduğu kanısına varmıştı.

Ancak bu ihtimalin de hala kapsamlı bir şekilde mercek altına alınması gerektiğine vurgu yapan bilimadamları, “Yeterli veriye ulaşana kadar, hem doğal hem de laboratuvar sızıntısı olasılıklarını ciddiye almak zorundayız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKafa karıştıran fotoğraf! Aşk mı yaşıyorlar?Kafa karıştıran fotoğraf! Aşk mı yaşıyorlar?
Araştırma: Koronavirüs ereksiyon sorununa yol açabilir!Araştırma: Koronavirüs ereksiyon sorununa yol açabilir!
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Arkadaşlarıyla alkol aldı, sonrası film gibi

Tam kapanma sona eriyor! İşte normalleşme planı

Tam kapanma sona eriyor! İşte normalleşme planı

Deniz Seki'nin photoshopsuz hali olay oldu! "Bu resmen nitelikli dolandırıcılık"

Deniz Seki'nin photoshopsuz hali olay oldu! "Bu resmen nitelikli dolandırıcılık"

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı! İşte o görüntü...

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı! İşte o görüntü...

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Erdoğan'dan normalleşme açıklaması

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

Erdoğan: İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.