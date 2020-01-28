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'Hayalet kent'e dönüşen Vuhan'da halk seferberliği!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.01.2020 16:51 | Son Güncelleme

Çin'in Vuhan kentinde şehirde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle kent halkı adeta tecrit altında yaşarken, birbirlerine ve sağlık personeline destek olmanın yollarını da arıyor.

'Hayalet kent'e dönüşen Vuhan'da halk seferberliği!

BBC'de yer alan habere göre, ülkedeki virüs salgını kent halkının dayanışmasına vesile oldu.

Bunun örneklerinden birinde, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla evlerinde kalmaları teşvik edilen Vuhan'da bir sitede apartmanların sakinleri, birbirlerini neşelendirmek için farklı bir yol buldu.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, site sakinlerinin pencerelerden "Güçlü kal Vuhan (Vuhan jiayou)" şeklinde birbirlerine seslendiği görüldü.

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Görüntüler, sosyal medya platformu Weibo'da binlerce kişi tarafından paylaşılırken, "Vuhan jiayou" ifadesi gündem oldu.

Ülkenin çeşitli bölgelerinden birçok kişi de Vuhan halkı ile dayanışma mesajları paylaştı.

SAĞLIK PERSONELİ İÇİN YEMEK

Diğer bir örnek ise restoran sahibinden geldi. Yaklaşık bir ay önce arabasını satıp borç alarak Vuhan'da yeni bir restoran açan 36 yaşındaki Li Bo, salgının ortaya çıkmasının ardından insanların evlerine çekilmesi ve sokakların boş kalmasıyla iş yapamaz oldu.

Bir gazeteye verdiği demeçte, paniklediğini ve krediyi nasıl ödeyeceğini düşündüğünü ifade eden Li, "Daha sonra hastanelerde sağlık personelinin nasıl mücadele ettiğini gördüm ve harekete geçme zamanının geldiğini hissettim. Ne kadar önemsiz olursa olsun üzerime düşeni yapmak istedim." dedi.

Li, çalışanıyla bir hastanedeki sağlık personeline 200 kutu yemek hazırladığını belirterek, "Sağlık görevlilerinin sıcak yemekler yemesi için elimden geleni yapmak istedim." diye konuştu.

15 BİN MASKE BAĞIŞI

Ülkedeki virüs salgını sebebiyle çok sık kullanılmaya başlanan maske önemli bir ticari ürün haline gelirken Vuhan'a yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki Changde şehrine bağlı bir köyde yaşayan Hao Jin ise 15 bin maske bağışlama kararı aldı.

Geçen sene maske üretim fabrikasında çalıştığını ifade eden Hao, işinden istifa ettikten sonra maaşını alamadığını, şirketin bunun yerine kendisine 15 bin maske verdiğini anlattı.

Hao, elindeki maskeleri dağıtacağını kaydederek, "Umarım başkaları için yararlı ve değerli olabilirler." şeklinde konuştu.

VUHAN VİRÜSÜ

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak 12 Aralık 2019'da Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilmişti.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal'de de vakalar doğrulanmıştı.

Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 106 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i buldu.

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Anahtar Kelimeler:
çin salgın virüs salgını Vuhan

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