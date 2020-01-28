'Hayalet kent'e dönüşen Vuhan'da halk seferberliği!

BBC'de yer alan habere göre, ülkedeki virüs salgını kent halkının dayanışmasına vesile oldu.

Bunun örneklerinden birinde, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla evlerinde kalmaları teşvik edilen Vuhan'da bir sitede apartmanların sakinleri, birbirlerini neşelendirmek için farklı bir yol buldu.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, site sakinlerinin pencerelerden "Güçlü kal Vuhan (Vuhan jiayou)" şeklinde birbirlerine seslendiği görüldü.

Görüntüler, sosyal medya platformu Weibo'da binlerce kişi tarafından paylaşılırken, "Vuhan jiayou" ifadesi gündem oldu.

Ülkenin çeşitli bölgelerinden birçok kişi de Vuhan halkı ile dayanışma mesajları paylaştı.

SAĞLIK PERSONELİ İÇİN YEMEK

Diğer bir örnek ise restoran sahibinden geldi. Yaklaşık bir ay önce arabasını satıp borç alarak Vuhan'da yeni bir restoran açan 36 yaşındaki Li Bo, salgının ortaya çıkmasının ardından insanların evlerine çekilmesi ve sokakların boş kalmasıyla iş yapamaz oldu.

Bir gazeteye verdiği demeçte, paniklediğini ve krediyi nasıl ödeyeceğini düşündüğünü ifade eden Li, "Daha sonra hastanelerde sağlık personelinin nasıl mücadele ettiğini gördüm ve harekete geçme zamanının geldiğini hissettim. Ne kadar önemsiz olursa olsun üzerime düşeni yapmak istedim." dedi.