“Virüsün Wuhan’daki Laboratuvardan Geldiğine Dair Delil Gördüm”

ABD Başkanı Donald Trump, Corona virüsünün Çin’deki Wuhan Viroloji Enstitüsü’nden geldiği yönünde ikna edici delil gördüğünü söyledi. Delile ilişkin ayrıntı vermeyen Trump, “Çin ya virüsü durdurmayı beceremedi ya da virüsün yayılmasına izin verdi” dedi.

Başkan Trump Beyaz Saray’da Corona virüsünün en çok etkilediği risk gruplarından olan yaşlıların katıldığı bir etkinlikte konuştu. Trump yönetiminin Çin’e karşı bazı yaptırım seçeneklerini değerlendirdiği bir dönemde düzenlenen etkinlik, Trump’ın gazetecilerden soru almaya başlamasıyla basın toplantısına dönüştü.

“Çin ya virüsü durdurmayı beceremedi ya da virüsün yayılmasına izin verdi”

Trump, Corona virüsünün nasıl yayılmaya başladığı ve nereden geldiği konusunda farklı teorilerin bulunduğuna işaret ederek, “Çin ya virüsü durdurmayı beceremedi ya da virüsün yayılmasına izin verdi” dedi.

“Çin zeki bir ulus. Bilimsel açıdan ve pek çok açıdan. Bu virüsü durdurabilirdi” diyen Başkan Trump, konuyla ilgili Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i doğrudan sorumlu tutmaktansa kaçındı.