Virüsün Yeni Türü New York’ta İlk Kez Görüldü

New York Valisi Andrew Cuomo, ilk kez İngiltere’de ortaya çıkan Corona virüsünün yeni türüne New York eyaletinde de rastlandığını açıkladı.

Cuomo, virüsün yeni türünün eyalette ilk kez Albany kentinin kuzeyinde bir kasabada yaşayan 60’lı yaşlarında bir erkekte görüldüğünü bildirdi. Vali, bu kişinin iyileşme sürecinde olduğunu ve seyahat geçmişinin olmadığını bildirdi. Virüsün seyahat sonucu bulaşmış olmaması, topluluk içinde yayılmakta olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

New York’ta şu ana kadar virüsün yeni türünü tespit etmek için 5 bin kadar test yapıldı ve yalnızca bir vakaya rastlandı. Cuomo, virüsün mutasyonu sonucu ortaya çıkan bu yeni türün hastaneye yatma oranlarını arttırması ve bölgeleri kapanmaya sürüklemesi durumunda bunun ezber bozan yeni bir etken olacağını belirtti.

Aralık ABD’de en çok ölümün görüldüğü ay oldu

Öte yandan Reuters haber ajansına göre Aralık ayı ABD’de yaklaşık 78.000 ölümle Corona virüsü salgınında en çok can kaybının meydana geldiği ay oldu. Sağlık yetkilileri aşıların belli gruplara uygulanmaya başlanmış olmasına rağmen Ocak ayında daha fazla kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.