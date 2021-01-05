Virüsün Yeni Türü New York’ta İlk Kez Görüldü

New York Valisi Andrew Cuomo, ilk kez İngiltere’de ortaya çıkan Corona virüsünün yeni türüne New York eyaletinde de rastlandığını açıkladı.
Cuomo, virüsün yeni türünün eyalette ilk kez Albany kentinin kuzeyinde bir kasabada yaşayan 60’lı yaşlarında bir erkekte görüldüğünü bildirdi. Vali, bu kişinin iyileşme sürecinde olduğunu ve seyahat geçmişinin olmadığını bildirdi. Virüsün seyahat sonucu bulaşmış olmaması, topluluk içinde yayılmakta olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
New York’ta şu ana kadar virüsün yeni türünü tespit etmek için 5 bin kadar test yapıldı ve yalnızca bir vakaya rastlandı. Cuomo, virüsün mutasyonu sonucu ortaya çıkan bu yeni türün hastaneye yatma oranlarını arttırması ve bölgeleri kapanmaya sürüklemesi durumunda bunun ezber bozan yeni bir etken olacağını belirtti.
Aralık ABD’de en çok ölümün görüldüğü ay oldu
Öte yandan Reuters haber ajansına göre Aralık ayı ABD’de yaklaşık 78.000 ölümle Corona virüsü salgınında en çok can kaybının meydana geldiği ay oldu. Sağlık yetkilileri aşıların belli gruplara uygulanmaya başlanmış olmasına rağmen Ocak ayında daha fazla kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.
Reuters’a göre 3 Ocak’la sona eren haftada 18.400’den fazla kişi hayatını kaybetti, bu da salgında ölenlerin sayısını 351 binin üzerine çıkardı. Bu, her 930 Amerikalı’dan birinin hayatını salgın yüzünden kaybettiği anlamına geliyor.
Ülke genelinde geçen hafta neredeyse 1 milyon 500 bin yeni vaka kayıtlara geçti. Bu da bir önceki haftaya göre vaka sayısının yüzde 16,5 arttığını gösteriyor.
Geçen hafta test merkezlerinin birçoğu Noel ve Yeni Yıl tatilleri nedeniyle kapalıydı. Bu durumun vaka sayısını olduğundan düşük gösterdiği sanılıyor. Sağlık yetkilileri bu hafta gelecek rakamların bir önceki haftanın rakamları düşük olduğu için yüksek görünebileceği uyarısında bulunuyor.
Ölü sayısı gelecek haftalarda artabilir
126 bini aşkın Corona virüsü hastası hastanelerde tedavi görüyor. Bu bir önceki aya göre hastaneye yatma oranında da yüzde 25 artışa işaret ediyor. Hastaneye yatma oranındaki artış sağlık uzmanlarının gelecek haftalarda ölü sayısında da artış beklemesine neden oluyor.
ABD’de yıl sonu tatil döneminde seyahat edilmemesi konusunda yapılan çağrı ve uyarılara rağmen havaalanlarında 1 milyon 300 bin yolcu güvenlik taramasından geçti. Bu, Mart ayı ortasından bu yana görülen en yüksek yolcu sayısı.
Reuters’a göre Arizona, Tennessee ve Güney Carolina geçen hafta kişi başına en fazla vakanın düştüğü eyaletler oldu.Kişi başına düşen ölü sayısındaysa Kansas, Wyoming ve New Mexico geçen hafta başı çeken eyaletlerdi.
Corona Virüsü İzleme Projesi’ne göre ABD genelinde pozitif test oranı geçtiğimiz hafta yüzde 13,6 olarak kayıtlara geçti. Bir önceki hafta bu oran yüzde 10,3’tü.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) pozitif test oranının yüzde 5’in üstünde olmasını kaygı verici olarak değerlendiriyor, nedeni de bu rakamın yüksek olmasının topluluk içinde henüz ortaya çıkmayan vakalar olabileceğini gösteriyor olması.