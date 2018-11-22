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Visa ve Mastercard’dan Komisyon İndirme Kararı

22.11.2018 22:05 | Son Güncelleme

Visa ve Mastercard, Avrupa Birliği içindeki mağaza sahiplerinden turistlerin kart ödemeleri için kesilen komisyonu azaltma kararı aldı. Kararın iki şirketin AB’de uzun yıllardır süren anti-tröst soruşturması kapsamında ceza almasının önüne geçmesi bekleniyor

Visa ve Mastercard’dan Komisyon İndirme Kararı

Visa ve Mastercard, Avrupa Birliği (AB) içindeki mağaza sahiplerinden turistlerin kart ödemeleri için kesilen komisyonu azaltma kararı aldı. Kararın iki şirketin AB’de uzun yıllardır süren anti-tröst soruşturması kapsamında ceza almasının önüne geçmesi bekleniyor.

Kesintinin ardından bile perakendecilerin yabancı kredi kartlarını kabul ettiklerinde ödediği komisyon AB ülkelerinin kendi kredi kartlarını kullanan müşteriler için ödenenden daha fazla.

Avrupa Komisyonu on yıldan uzun süredir Visa ve Mastercard’ın “takas komisyonu”nu azaltmaya böylece sınır ötesi ticaret ve online ticareti teşvik etmeye çalışıyor.

Perakendeciler takas komisyonunun gizli bir masraf kalemi oluşturduğunu söylüyor. Kart şirketleri bugüne kadar toplu davalarda anlaşma yapmak için milyonlarca dolar ödedi.

Dünyanın en büyük ödeme ağı operatörü Visa, ilk kez Ağustos 2017’de kendini, yabancı turistlerin kartlarına AB içinde kullanıldığında yüksek komisyon uygulamaktan, Avrupa Komisyonu karşısında bulmuştu.

AB mağaza sahiplerinin turistlerden kredi kartı kabul ettiklerinde ödemek zorunda oldukları komisyonun mal ve hizmetlerin fiyatını arttırmasından endişe ediyor.

AB, Mastercard’ı Temmuz 2015’ten beri suçluyor. Şirket ayrıca bir AB ülkesindeki bankanın başka bir AB ülkesindeki perakendeciden düşük takas komisyonu istemesini engelleyen kurallara da sahip olmakla suçlanıyor.

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