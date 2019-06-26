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Vişne ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 17:12 | Son Güncelleme

Tokat’ta, vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa Köyü İnönü Mahallesinde evinin bahçesinde vişne toplamak için ağaca çıkan evli ve 2 çocuk babası Ali Razi (71) dengesini kaybederek düştü.

Vişne ağacından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Tokat’ta, vişne toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Kemalpaşa Köyü İnönü Mahallesinde evinin bahçesinde vişne toplamak için ağaca çıkan evli ve 2 çocuk babası Ali Razi (71) dengesini kaybederek düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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