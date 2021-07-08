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  4. Vişnelerin ayakkabıyla çiğnenmesiyle ilgili gözaltındaki 4 kişi serbest

Vişnelerin ayakkabıyla çiğnenmesiyle ilgili gözaltındaki 4 kişi serbest

08.07.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da, meyve alım tesisinde işçinin, toplanan vişneleri ayakkabılarıyla çiğnerken çekilen görüntüleri üzerine gözaltına alınan 4 kişi, savcılıkça serbest bırakıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce işletmeye 21 bin TL ceza uygulandığı öğrenildi.

Sultandağı'na bağlı Yeşilçiftlik beldesindeki Aşağı Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Gökmen'e ait ürün toplama merkezinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı. Görüntülerde işçiler, meyve suyu yapımı için alımı yapılan vişneleri stoklarken, bir işçinin de ayakkabısıyla meyveleri çiğnediği anlar yer aldı. Diğer işçilerin ise kasalarla getirip, daha büyük kasaya doldurduğu vişnelerin üzerine, bir işçinin ayakkabısıyla çıktığı görüldü. Burada toplanan vişnelerin meyve suyu yapılmak üzere fabrikalara gönderildiği öğrenildi.

İŞLETMEYE 21 BİN TL CEZA

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Müdürlük yetkilileri, olayla ilgili inceleme yapılmasının ardından işletmeye toplam 21 bin TL ceza uygulandığını belirtti. Görüntülerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, aralarında işletme sahibinin de olduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılıkça serbest bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
serbest kalmasına şasırmadım turşu çigneyenmi dersin süt banyosu yapanmı dersin bizim ulkede herşey serbest ceza yok nasılolsa

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