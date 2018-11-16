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Vişneli Tayfır yeniden Meclis'te!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 12:34 | Son Güncelleme

Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın adını beğenmediği gerekçesiyle Meclis lokantalarında menüden kaldırılan 'vişneli tayfır' tatlısı, bir yıl sonra 'meyveli muhallebi' ismiyle menüye tekrar eklendi.

Vişneli Tayfır yeniden Meclis'te!

Eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, TBMM menüsüne özel olan ve içerisinde süt, nişasta, vişne, ananas, krema, yumurta, bisküvi, un bulunan 'vişneli tayfır' tatlısına "Bu nasıl tatlı ismi. Bizim baklavamız, aşuremiz, sütlacımız var" diye tepki göstermişti.

Basına da yansıyan Kahraman'ın eleştirisi üzerine 'vişneli tayfır' Meclis ve sosyal tesislerinin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden protokolle devralınan TBMM'ye ait Ala Restaurant'ta menüden çıkarılmıştı. Bunun üzerine tatlının yeniden menüye eklenmesi için yetkililere çok sayıda talep iletildi.

Bir yılın ardından 'vişneli tayfır' tatlısı içeriği değişmeden 'meyveli muhallebi' adıyla tekrar Meclis ve sosyal tesislerinde sunulmaya başlandı.

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VİŞNELİ TAYFIR TARİFİ - VİŞNELİ TAYFIR NASIL YAPILIR?

Crumble İçin
1,5 su bardağı un
125 gram tereyağı (soğuk)
2 yemek kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı toz tarçın

Vişne sos için:
1 su bardağı vişne
2 yemek toz şeker

Vanilyalı Muhallebi İçin:
500 ml. süt
1 adet yumurta sarısı
1/2 su bardağı şeker
1,5 yemek kaşığı un
1-2 damla vanilya esansı
1/2 paket krema

Püf Noktası
Muhallebiyi soğutmak için buzdolabında bekletirken üzerine streç film yapıştırarak kabuk tutmasını engelleyebilirsiniz. Vişneleri donuk kullanıyosanız fazla suyunu salmaması için önceden süzgeçte bekletebilirsiniz.

Crumble Hazırlamak İçin:
Fırını 165 dereceye ısıtın. Unu geniş bir kaba eleyin. Tereyağını soğuk olarak unla harmanlayın. Toz şeker ve tarçını da ilave edin. Un ve tereyağını yoğurmadan sadece parmak uçlarınızla birbirine yedirin ve kırıntı halinde yağlı kağıt serili fırın tepsisine yayın.

Vişneli Sos İçin:
Vişneleri ve toz şekeri minik bir sos tenceresine alın ve vişneler karamelize olana kadar 2-3 dakika pişirin.

Muhallebinin Hazırlanışı:
Yumurta sarısı, süt, vanilya esansı, un ve şekeri çırpma teliyle çırparak karıştırın. Muhallebi kıvamını alıncaya kadar aynı yöne doğru çırparak karıştırın. Muhallebi kıvam alınca ocaktan alın ve iyice soğutun. Soğuyan muhallebiyi çırpma teliyle çırpın ve kremayı ilave edin. Bardağınıza önce kırıntıları daha sonra vişneleri ve muhallebiyi ilave edin. En son katmanı kırıntı, çikolata sosu ve file bademle süsleyin. İşte bu kadar, afiyetler olsun! (Dilerseniz bir top dondurma eşliğinde sunumunuzu zenginleştirebilirsiniz...)

DHA

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meclis İsmail Kahraman vişneli tayfır vişneli tayfır tarifi

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Yarasın afiyet olsun bizde bir ekmek yiyorduk ona da zam geçirdiler
Millet açlıktan sefaletten parasızlıktan dert yanarken millet vekillerinin ilgilendiği tek şey meclis menüsü zevk sefa dalga dümen ..yazıklar olsun zehir zıkkım olsun.
yiyin beyler yiyin
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