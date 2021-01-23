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Vissarion: Mesih mi yoksa şarlatan mı?

23.01.2021 16:02 | Son Güncelleme:
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Vissarion: Mesih mi yoksa şarlatan mı?

Güneş Şehri, Son Ahit Kilisesi olarak bilinen gizemli bir Rus kültüne ev sahipliği yapıyor. Lideri Vissarion eskiden bir trafik polisiydi ama şimdi İsa Mesih'in ikinci gelişi olduğuna inanıyor. Vissarion, takipçilerinin paralarını zimmete geçirmek ve onlara fiziksel veya zihinsel olarak zarar vermekle suçlanıyorlar. BBC Rusça Servisi'nden Nataliya Zotova, Sibirya'ya gidip bu gizemli tarikatı araştırdı.

https://www.youtube.com/watch?v=-zsrJgtC9zM

Güneş Şehri, Son Ahit Kilisesi olarak bilinen gizemli bir Rus kültüne ev sahipliği yapıyor.

Lideri Vissarion eskiden bir trafik polisiydi ama şimdi İsa Mesih'in ikinci gelişi olduğuna inanıyor.

Geçen Eylül ayında Güneş Şehri'ne güvenlik güçlerince baskın düzenledi ve Vissarion ile en yakın iki yardımcısı tutuklandı.

Vissarion, takipçilerinin paralarını zimmete geçirmek ve onlara fiziksel veya zihinsel olarak zarar vermekle suçlanıyorlar.

BBC Rusça Servisi'nden Nataliya Zotova, neler olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Sibirya'ya gitti.

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