HABER

"Vitamin eksikliği, çocuğun başarısını olumsuz etkiliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 12:20 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta: - "Hiçbir zaman vitaminleri eksik olan bir çocuktan yüzde 100 bir performans, başarı bekleyemeyiz. Vitamin eksikliği, çocuğun başarısını olumsuz etkiliyor" - "D, B12, B1, B6 vitamini ve folik asit eksiklikleri direkt olarak çocuğun okul başarısını etkileyecek bir hastalık durumu yaratabilir" - "Demir eksikliği kansızlık yapar. Bu durumda olan bir çocuk, hiçbir şekilde kendini konsantre edemez, okuduğunu rahat anlayamaz"

AYŞE YILDIZ - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, vitamin eksikliklerinin çocuğun okul başarını olumsuz etkilediğini belirterek, "Hiçbir zaman vitaminleri eksik olan bir çocuktan yüzde 100 bir performans, başarı bekleyemeyiz." dedi.

Farmakoloji ve fitoterapi alanında bilimsel çalışmalar yürüten Prof. Dr. Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğun okul başarısını etkileyecek birçok faktör olduğunu, hastalıkların da çocukların okul başarısını etkilediğini dile getirdi.

Çok basit bir vitamin eksikliğinin dahi çocuğun okul başarını ciddi şekilde etkileyebildiğini vurgulayan Usta, demir eksikliğinin de önemli faktörlerden biri olduğunu anlattı.

"D, B12, B1, B6 vitamini, folik asit eksiklikleri direkt olarak çocuğun okul başarısını etkileyecek bir hastalık durumu yaratabilir. Demir eksikliği kansızlık yapar. Bu durumda olan bir çocuk, hiçbir şekilde kendini konsantre edemez, okuduğunu rahat anlayamaz." diyen Usta, çocuğun hafızasını çok geliştiremeyeceğini, sınıfta uzun süre ders dinleyemeyeceğini söyledi.

Kan yapımında demirin önemli olduğuna işaret eden Usta, folik asit ve B12 eksikliklerinin de kansızlık yaptığını, bunun da çocuğun okul başarısını olumsuz etkilediğini bildirdi.

B6, B1 vitaminlerinin beyinde öğrenmeyle ilgili süreçlerde rol oynayabildiğini belirten Usta, çocuğun gelişimi ve eğitimdeki başarısı için vitaminlerin doğru şekilde alınması gerektiğini ifade etti.

- "Eksik vitaminleri doğal yollardan almalıyız"

Yumurtanın sarısında bulunan kolin maddesinin de bellek ve öğrenme olaylarında rol oynadığını hatırlatan Usta, şöyle konuştu:

"Çocuklar yeterince doğru yumurta yemediklerinde yeteri kadar kolin içeren maddeleri alamayacak, bu da öğrenmeyi etkileyecektir. Özellikle vitaminler bizim çocuklarımızın başarısını etkileyebilen önemli faktörler. Veli olarak buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Eksik vitaminleri doğal yollardan besin yoluyla almamız çok daha mantıklı. O yüzden de vitamin değeri yüksek besinleri seçmek çok önemli ama ciddi bir yetersizlik varsa bunu besin yoluyla düzeltemeyeceğimiz için mutlaka dışarıdan ilaç olarak bu vitaminleri takviye etmemiz gerekiyor. Hiçbir zaman vitaminleri eksik olan bir çocuktan yüzde 100 bir performans, başarı bekleyemeyiz. Vitamin eksikliği, çocuğun başarısını olumsuz etkiliyor."

Çocukların başarısızlığının altında kansızlık hastalığının yatabileceğini belirten Usta, okul başarısını her zaman çocukların ve öğretmenlerin üzerine yıkmamak gerektiğini söyledi.

Her vitamin eksikliğinin bir belirtisi olduğunu vurgulayan Usta, çocuğun ten renginden, gözlerinin içinin kırmızılığından, dikkatini bir şeye verememesinden, her şeye konsantre olamamasından şüphelenmek gerektiğini aktardı.

Coşkun Usta, her eksik vitamin için ayrı tedavi gerektiğine dikkati çekerek, "Beslenmemizde, köydeki yaşantıya dönmek gerekiyor. Doğal, paketli olmayan, katkı maddeleri içermeyen ürünleri kullanmamız gerekiyor. Eve ne alırsanız çocuk da onu tüketiyor. Yumurta, süt, balık, sebze, meyve, doğru meyve suları tüketmek önemli." ifadesini kullandı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Anız yangınları ile mücadele için 10 kişilik birim kurulduAnız yangınları ile mücadele için 10 kişilik birim kuruldu
'Tulum ve Horon Kurultayı'nda gayda ve tulum bir arada çalındı'Tulum ve Horon Kurultayı'nda gayda ve tulum bir arada çalındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başarı eğitim öğrenci vitamin

En Çok Okunan Haberler

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

İdlib'de Karlov'un katili için açılan pankarta sert tepki

Ahmet Hakan'dan 3. Havalimanı soruları: Çalışma Bakanı nerededir?

Ahmet Hakan'dan 3. Havalimanı soruları: Çalışma Bakanı nerededir?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

Nurgül Yeşilçay'ın başrol oyuncusu olduğu Gülperi dizisi Gaziantep’i ikiye böldü

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

Sosyal medyada gündem olan Sakarya'daki lokantanın sahibi konuştu

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

İlk bedelli askerler birliklerine teslim oldu! Onları bu cümleyle karşıladılar

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afyon'un Bolvadin ilçesi bir ayda iki bakan yardımcısı çıkardı

Afyon'un Bolvadin ilçesi bir ayda iki bakan yardımcısı çıkardı

Yemek Sepeti'ne neden girilemiyor? Yemek Sepeti'nden açıklama

Yemek Sepeti'ne neden girilemiyor? Yemek Sepeti'nden açıklama

TSK son dakika duyurdu: Murat Akdoğan öldürüldü

TSK son dakika duyurdu: Murat Akdoğan öldürüldü

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

İzmir'de 305 kiloluk orkinos tüm zamanların rekoru oldu

İzmir'de 305 kiloluk orkinos tüm zamanların rekoru oldu

Akılalmaz ifade: Cinsel organım istem dışı görünmüş olabilir

Akılalmaz ifade: Cinsel organım istem dışı görünmüş olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.