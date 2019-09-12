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Vitamin eksikliği çocuklarda özgüven kaybına neden oluyor.

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.09.2019 15:09 | Son Güncelleme

Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Sosyal Pediatri Uzmanı Doktor Şenay Mevlitoğlu, “Okul çağındaki çocuklarda vitamin eksikliği; çocukların, dersleri yeterince algılayamamasına ve sonucunda özgüven kaybına neden olmaktadır” dedi.Kemer Anadolu Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Sosyal Pediatri Uzmanı Şenay Mevlitoğlu, çocuklarda vitamin eksikliğinin yol açabileceği rahatsızlıklar ve hastalıklar hakkında açıklamalarda bulundu.

Vitamin eksikliği çocuklarda özgüven kaybına neden oluyor.

Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Sosyal Pediatri Uzmanı Doktor Şenay Mevlitoğlu, “Okul çağındaki çocuklarda vitamin eksikliği; çocukların, dersleri yeterince algılayamamasına ve sonucunda özgüven kaybına neden olmaktadır” dedi.
Kemer Anadolu Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Sosyal Pediatri Uzmanı Şenay Mevlitoğlu, çocuklarda vitamin eksikliğinin yol açabileceği rahatsızlıklar ve hastalıklar hakkında açıklamalarda bulundu. Yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklı çocuklarda vitamin eksikliğinin oluştuğunu belirten Doktor Şenay Mevlitoğlu, “Vitamin eksikliğinden dolayı okul çağındaki çocuklarda zamanla zihinsel yorgunluk, konsantre olamama, derslerini yeterince algılayamama ve derslerinden uzaklaşma durumu yaşanmaya başlıyor. Çocuk haliyle kendini yetersiz ve eksik hissedecek. Sonucunda ise çocuk özgüven kaybı yaşayacak. Bu durumun oluşmaması için anne ve babalar çocuklarının davranışlarını iyi gözlemlemeli ve vitamin kontrollerini yaptırmalılar” sözleriyle ebeveynlerin vitamin eksikliğini dikkate almalarını ve kontrolleri ihmal etmemelerini belirtti.

Vitamin elbette önemli
Yılda bir kez çocukların vitaminlerinin değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Doktor Şenay Mevlitoğlu; “ D vitaminin, B12 vitaminin, demirin ve çinkonun değerlendirilmesi ve tespit edilmesi lazım. Vitamin takibi ve kontrolü çocuğun gelişimi açısından önemlidir. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi ve derslerinde daha başarılı olması için velilerimize çocuklarının vitamin değerlerini kontrol etmelerini öneriyorum” açıklamalarında bulundu.

"Yetersiz hissedecek"
Doktor Mevlitoğlu, vitamin eksikliğinin çocuk sağlığı üzerinde ki yan etkilerini şu şekilde açıkladı: “Vitamin eksikliğinin sonucunda çocuk sağlıklı bir şekilde gelişim gösteremez. Öncelikle çocuğun boy ve kilosu kendi potansiyeline ulaşmamış olacaktır. Vitamin eksikliği; çabuk yorulmalara, halsizliğe, kansızlığa, görme kaybına, kas ağrılarına, zihinsel yorgunluğa ve konsantre olamamaya neden oluyor. Bu durumda okul döneminde ki çocuk derslerini yeterince algılayamadığını, kendinde yetersizlik olduğunu fark etmeye başlayacak ve derslerden uzaklaşmaya başlayacaktır. Bunun sonucunda kendini eksik ve değersiz hissedecek ve zamanla özgüven kaybı oluşacaktır.”

"Halsiz ve yorgunsa dikkat"
Eğer çocuklarınız kendini halsiz, yorgun hissediyorsa, kemiklerim ağrıyor diyorsa, sürekli hasta oluyorsa ve iştahsızsa vitamin eksikliğinden şüphelenebiliriz diyen Doktor Mevlitoğlu, “ Bu belirtiler vitamin eksikliğinden kaynaklı oluşabilmektedir. Bu durumda yapacağımız şey internetteki yazıları okumak ve takviyeler almak olmamalı. Yapacağımız şey doktora görünmek ve vitamin değerlerimizi kontrol etmek. Doktor eksik olan vitamini tespit eder ve alınması gereken besinleri sıralar. Doktorumuzun önerilerine kulak vermeliyiz” dedi.

"Takviyeler etkili değil"
Doktor Şenay Mevlitoğlu takviye ilaçlar hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Aileler genellikle vitamin eksikliğini takviye ilaçlarla gidermeye çalışıyor. Aileler çocuklarının bu takviye ilaçları kullandığında çocuklarının enerjik, güçlü, algılarının daha açık olacağını, derslerinin daha iyi olacağını düşünüyor. Hiçbir takviye ağızdan alınan besin kadar etkili olamaz. Bunu hastalarıma da söylüyorum. Çocuklarını takviyelerle, haplarla ve ilaçlarla değil de sağlıklı besinlerle beslesinler. Ağızdan alınan her besin çocuğun gelişimine direkt katkı sağlıyor. Aynı zamanda bu takviyeler, ilaçlar fazladan alındığında organlarımıza zarar vermektedir. Gereksiz ilaç kullanımının önüne geçmeliyiz. Fazla kullandığımız ilaç bazı dokularda depolanıyor ve özellikle iler ki dönemler çok ciddi sıkıntılara yol açıyor.”

Beslenme önerileri
Biz anne babalar kolaya kaçıyoruz diyen Doktor Şenay Mevlitoğlu; “Çocuklarımızı hazır gıdalarla besliyoruz. Hazır gıdaların hiçbir besleyiciliği yok. Çocuklarımızı hep karbonhidrat ağırlıklı besliyoruz ya da çok fazla şeker. Bunlar kalori artırıcıdır. Çocuk kilo alır ancak vitamin yönünden eksik ve yetersizdir. Kilolu olmak vitaminli olduğu anlamına gelmiyor. Bu yüzden sağlıklı beslenmek çok önemlidir. Kırmızı ve beyaz et mutlaka olması lazım. Öncelikle bunları her gün yemek zorunda değil. Haftalık ya da aylık tüketebilir. Yoğurt, peynir, süt, taze mevsimine uygun sebze ve meyvelerden, kuruyemişlerden, bakliyatlardan ve kök meyvelerden tüketmesi yeterlidir” açıklamasıyla hazır gıdalardan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

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