Vitamin, mineral, potasyum ne ararsanız var! Hastalıklara karşı korur, sindirimi düzenler: Mucizevi pancarın faydaları

Pancar kadar faydalı çok az bitki bulunur. Tadı ayrı rengi ayrı ilgi çekici olan pancarın suyu sıkılıp içilir, yemeği pişirilir, turşusu yapılır. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kan basıncını dengeliyor. C vitamini, fosfat, potasyum gibi birçok vitamin ve mineral içeren bu besinin, kansere karşı korumadan hipertansiyonu düşürmeye dek çok önemli faydaları bulunuyor.

Diyabet hastalarının haftada 2-3 kez tüketmesi tavsiye ediliyor, hipertansiyon hastalarının da günde en fazla 1 su bardağı kadar suyunu içmesi öneriliyor. Bilişsel fonksiyonları iyileştiriyor, plazmada bulunan ve kalp hastalıklarının oluşmasına neden olan homosistein düzeyini azaltarak kalp hastalıklarına karşı koruyor. Sindirimi düzenliyor, posası kolon kanserine karşı koruyucu görevi görüyor.

PANCARIN FAYDALARI

C vitamini, fosfat, potasyum gibi birçok vitamin ve mineral içeren kırmızı pancarın kansere karşı korumadan hipertansiyonu düşürmeye dek çok önemli faydaları bulunmaktadır.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Bağışıklık sisteminin hücreleri görevlerini yerine getirebilmek için C vitaminine ihtiyaç duyuyor. Enfeksiyon ve stres anlarında plazmada C vitamini konsantrasyonu hızla düşmeye başlıyor.

BİLİŞSEL FONKSİYONLARI İYİLEŞTİRİYOR

İlerleyen yaşla beyne giden kan akışı yavaşladığından bilişsel fonksiyonlar giderek azalıyor. Beyin hücrelerinin kanlanmasındaki azalma bunama ve Alzheimer ile ilişkilendiriliyor.

Vücudumuzda nitrik oksit miktarındaki azalma beyne giden kan akışını ve beyindeki hücresel iletişimi bozabildiğinden, bu durum kronikleşirse beyin hasarı ve bilişsel fonksiyonlarda bozulmaya neden oluyor. Kırmızı pancar içeriğindeki nitratın vücutta nitrik okside dönüşmesi sayesinde beynin kanlanması ve bilişsel fonksiyonların en elverişli şekilde yürütülmesinde önemli rol oynuyor.

KAN BASINCINI DENGELİYOR

Yiyeceklerle alınan nitrat, vücutta nitrik okside indirgeniyor, nitrik oksit damarları gevşetip rahatlatıyor. Bu da kan dolaşımını iyileştirerek, kan basıncını düşürüyor. Kan basıncının yüksek seyretmesi kalp krizi, inme, kronik kalp yetmezliği ve böbrek hastalıklarına neden olabiliyor.

KALBİ KORUYOR, KANSERLE SAVAŞIYOR

Kırmızı pancara mor rengini veren betalain aynı zamanda yüksek oranda antioksidan özellik gösteriyor. Vücudumuz her gün dışarıdan gelen ya da kendi oluşturduğu serbest radikallere yani kanserden kronik kalp yetmezliğine dek birçok hastalığa neden olabilecek zararlı maddelere maruz kalıyor.

Kırmızı pancar içeriğindeki betalainin antioksidan özellik göstermesi sayesinde bu serbest radikallerle savaşıyor ve bu özelliği sayesinde kalbi koruyor, kansere karşı savaşıyor. Ayrıca kırmızı pancarda bulunan betalain, plazmada bulunan ve kalp hastalıklarının oluşmasına neden olan homosistein düzeyini azaltarak da kalp hastalıklarına karşı koruyor.

SİNDİRİMİ DÜZENLİYOR

Orta boy bir kırmızı pancar yaklaşık 4 gram diyet posası içerir ve bu sayede bağırsaklarımızı korurken, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlık, hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunları önler. Ayrıca yeterli posa tüketimi kolon kanserine karşı koruyucu niteliktedir.



