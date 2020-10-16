Vitaminler eczane dışında satılmalı mı?

Eczacılar, bunun ağır bedelleri olacağını söyleyerek karşı çıkıyor.Türkiye’de büyük bir market zincirinde eczaneye benzer şekilde düzenlenen ilaç reyonu, vitamin ve benzeri ürünlerin kontrolsüz kullanımıyla ilgili tartışmayı tırmandırdı ve suç duyurusuna konu oldu.

Türkiye Eczacılar Birliği, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası ve 400’den fazla serbest eczacı, bir market zinciri hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

“Gıda takviyesi” adı altında ilaç satıldığını savunan eczacılar, hiçbir denetim olmadığını ifade ediyor...

