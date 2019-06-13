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Vitesi karıştırdı markete daldı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 15:42 | Son Güncelleme

Bursa’da alışveriş yaptıktan sonra otomobile binen yaşlı kadın vitesi karıştırınca, marketin camından içeri girdi.

Bursa’da alışveriş yaptıktan sonra otomobile binen yaşlı kadın vitesi karıştırınca, marketin camından içeri girdi. Otomobil, alışveriş yapan iki kadına çarptıktan sonra durdu.
Kaza, Bursa’nın Mudanya ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde marketten alışveriş yapan yaşlı bir kadın, aldığı malzemeleri otomobile yükledikten sonra direksiyona geçti. Geri vites yerine ileri vitese takan kadın, gaza basmasıyla birlikte marketin camından içeri daldı.
Büyük bir gürültüyle markete giren otomobil, alışveriş yapan iki kadına çarptıktan sonra durdu. Bir kadının ayağı kırılırken, diğerinin ise tuzla buz olan cam parçaları sebebiyle vücudunda kesikler oluştu.
Yaralı kadınlar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Vitesi karıştırdı markete daldı: 2 yaralı

Vitesi karıştırdı markete daldı: 2 yaralı

Vitesi karıştırdı markete daldı: 2 yaralı

Vitesi karıştırdı markete daldı: 2 yaralı

Vitesi karıştırdı markete daldı: 2 yaralı

Vitesi karıştırdı markete daldı: 2 yaralı

Vitesi karıştırdı markete daldı: 2 yaralı

Vitesi karıştırdı markete daldı: 2 yaralı

Vitesi karıştırdı markete daldı: 2 yaralı

Vitesi karıştırdı markete daldı: 2 yaralı

Vitesi karıştırdı markete daldı: 2 yaralı

Vitesi karıştırdı markete daldı: 2 yaralı

Vitesi karıştırdı markete daldı: 2 yaralı
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